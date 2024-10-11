ريال مدريد: كارباخال يجري جراحة ناجحة في الركبة

أعلن نادي ريال مدريد خضوع داني كارباخال لجراحة ناجحة في الركبة، بعد إصابته في في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة فياريال.

وأصدر ريال مدريد بيانا حول الحالة الصحية للاعب: "خضع لاعبنا داني كارباخال لعملية جراحية ناجحة اليوم الجمعة بسبب إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي، وتمزق في الرباط الجانبي الخارجي للركبة اليمنى، وذلك تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد، ومن المقرر أن يبدأ كارباخال عملية التأهيل في الأيام المقبلة."

وتعرض المدافع الإسباني للإصابة في الركبة في الدقائق الأخيرة أمام فياريال في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني، بعد التحامه مع يريمي بينو لاعب فياريال.

ولعب كاراباخال هذا الموسم 11 مباراة مع ريال مدريد في مختلف المسابقات.

وانتصر ريال مدريد بنتيجة 2-0 بفضل هدفي فيدريكو فالفيردي وفينيسيوس جونيور.

رسالة كاراباخال

وكتب كارباخال عبر حساباته الرسمية: "تم تأكيد إصابتي الخطيرة بقطع في الرباط الصليبي".

وتابع "سأضطر للخضوع إلى عملية جراحية وأغيب عن الملاعب لبضعة أشهر".

وشدد كارباخال "أتطلع بالفعل لبدء مرحلة التأهيل والتعافي والعودة مثل الوحش".

واختتم تصريحاته "أشكركم جميعا على رسائلكم، أشعر بأنني محبوب جدا".

رد فعل أنشيلوتي

وكشف كارلو أنشيلوتي المدير الفني خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة: "غرفة الملابس حزينة وقلقة. إنه شيء يحدث عدة مرات في الموسم وحدث ذلك للاعب مهم جدا بالنسبة لنا".

وعن إمكانية ضم لاعب آخر لتعويضه أجاب: "لدينا لوكاس فاسكيز، لكن الآن هذا ليس وقت الحديث عن ذلك، سننتظر، وإذا كانت الإصابة خطيرة سنتعامل مع الأسماء المتاحة بشكل جيد ومن سيحل بدلا منه في هذا المركز".

وسيلعب ريال مدريد مباراته المقبلة ضد سيلتا فيجو خارج ملعبه يوم السبت 19 أكتوبر عقب نهاية فترة التوقف الدولي، بينما يلتقي فياريال مع خيتافي على ملعب لا سيراميكا يوم الأحد 20 أكتوبر.

الفوز رفع رصيد ريال مدريد للنقطة 21 في المركز الثاني بجدول الترتيب بفارق الأهداف عن برشلونة صاحب الصدارة والذي يلتقي غدا مع ديبورتيفو ألافيس، بينما توقف رصيد فياريال عند النقطة 17 في المركز الثالث.

المباراة شهدت إصابة فينيسويس جونيور وداني كارباخال من صفوف ريال مدريد.

ووصل ريال مدريد إلى 41 مباراة بدون هزيمة في الدوري الإسباني.