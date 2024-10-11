خبر في الجول - المصري يستعد للموسم الجديد في المغرب.. ويخوض 4 وديات

يستعد النادي المصري لخوض منافسات الموسم الجديد 2024-2025 بمعسكر خارجي.

وعاد المصري هذا الموسم للمشاركة في البطولات الإفريقية من بوابة الكونفدرالية.

وحسبما علم فإن فريق المصري سيغادر القاهرة في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة متجها إلى المغرب.

ومن المقرر أن يخوض المصري 4 مباريات ودية تحضيرا للموسم الجديد.

المصري سيخوض 4 مباريات منهم مباراتين مع أندية القسم الثاني بالمغرب، ومباراة أمام نهضة بركان ومباراة أخرى ضد أحد أندية الدوري المغربي.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الإفريقية لموسم 2024 -2025 عن صدام مصري خالص بين فريقي الزمالك والمصري البورسعيدي.

إذ تواجد الزمالك حامل اللقب رفقة المصري وبجانب كل من إنيمبا النيجيري وبلاك بولز الموزمبيقي.

ويستعرض لكم FilGoal.com مواعيد وترتيب مباريات الزمالك والمصري في دور المجموعات:

الجولة الأولى: (28 نوفمبر)

الزمالك × بلاك بولز

المصري × إنيمبا

الجولة الثانية (8 ديسمبر)

إنيمبا × الزمالك

بلاك بولز × المصري

الجولة الثالثة (15 ديسمبر)

الزمالك × المصري

بلاك بولز × إنييمبا

الجولة الرابعة (5 يناير)

المصري × الزمالك

إنيمبا × بلاك بولز

الجولة الخامسة (12 يناير)

بلاك بولز × الزمالك

إنيمبا × المصري

الجولة السادسة (19 يناير)

الزمالك × إنيمبا

المصري × بلاك بولز

وجاءت القرعة بالكامل كالتالي:

المجموعة الأولى: سيمبا التنزاني - الصفاقسي التونسي - شباب قسنطينة الجزائري - برافوس دو ماكيس الأنجولي.

المجموعة الثانية: نهضة بركان المغربي - استاد مالي - ستيلينبوش الجنوب إفريقي - لواندا سول الأنجولي

المجموعة الثالثة: اتحاد العاصمة الجزائري - أسيك أبيدجان الإيفواري - جاراف السنغالي - أورابا يونايتد البوتسواني

المجموعة الرابعة: الزمالك - المصري - أنيمبا النيجيري - بلاك بولز الموزمبيقي

وكان المصري في التصنيف الثاني بالقرعة، فيما جاء الزمالك في التصنيف الأول.