مدرب بلجيكا: الطرد كان طريقنا للعودة أمام إيطاليا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

جيرمي دوكو - كالافيوري - إيطاليا ضد بلجيكا

يرى دومينيكو تيديسكو مدرب بلجيكا أن فريقه استفاد من النقص العددي لمنتخب إيطاليا خلال مواجهة الفريقين.

وتعادل منتخب بلجيكا مع مضيفه منتخب إيطاليا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

وتقدمت إيطاليا على بلجيكا بهدفين بعد مرور 24 دقيقة فقط من بداية المباراة، لكن طرد لورينزو بليجريني لاعب إيطاليا قبل نهاية الشوط الأول مهد لهم الطريق للخروج بنقطة ثمينة.

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وقال تيديسكو في تصريحات للصحفيين: "عانينا بشدة أمام إيطاليا والبطاقة الحمراء ساعدتنا بصورة هائلة".

وأضاف "نعلم أنه كان بوسعنا تقديم أداء أفضل، لكن الهدف السريع الذي استقبلناه بعثر كل أوراقنا.".

وتابع "التزمنا بخطتنا في حالة الاستحواذ على الكرة، ولكن في غياب الكرة كنا متقدمين للغاية".

وشدد "الإيطاليون كانوا يمتلكون الأفضلية في وسط الملعب، لكن بمجرد حصولنا على الزيادة العددية بعد الطرد، وجدنا طريق العودة إلى اللقاء"

وأتم "سنحاول تقديم شيء ما ضد فرنسا، على الرغم من أن لدينا جلسة تدريبية واحدة فقط".

النتيجة تركت إيطاليا على الصدارة بـ 7 نقاط، بفارق نقطة عن فرنسا صاحبة المركز الثاني بـ 6 نقاط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في المجموعة الثانية للمستوى الأول بدوري الأمم.

وتلعب بلجيكا المباراة المقبلة يوم 14 أكتوبر ضد فرنسا.

بلجيكا إيطاليا دوري الأمم الأوروبية
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