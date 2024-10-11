تصفيات أمم إفريقيا - ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ المغرب 2025

يلتقي المنتخب المصري أمام نظيره الموريتاني ضمن تصفيات كاس أمم إفريقيا 2025، فماذا يحتاج الفراعنة لضمتن التأهل؟

المباراة تقام في تمام السابعة مساء الجمعة، على استاد القاهرة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المغرب 2025.

المنتخبات التي تخوض التصفيات تم تقسيمها على 12 مجموعة، ليتأهل أول فريقين من كل مجموعة مباشرة إلى كأس الأمم.

ونجح المنتخب المصري في الفوز على حساب كاب فيردي في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة، قبل اكتساح بوتسوانا خارج الأرض برباعية نظيفة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط، فيما جمع كل منتخب من موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي 3 نقاط.

ونجحت بوتسوانا في إشعال المجموعة بتحقيق فوز مفاجئ على مضيفتها كاب فيردي بنتيجة 1-0، حيث تستقبل بوتسوانا نفس الفريق في الجولة المقبلة مما يمكنها من المنافسة على وصافة المجموعة للتأهل لكأس الأمم.

ماذا يحتاج المنتخب المصري للتأهل؟

رغم سهولة المنافسة نظريًا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، إلا أن التأهل مبكرًا سيمنح الأريحية لحسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر.

المنتخب المصري يحتاج لجمع 4 نقاط من المباريات الأربع المتبقية للتأهل رسميا دون النظر لنتائج الفرق الأخرى.

منتخب مصر سيواجه موريتانيا على ستاد القاهرة، قبل الخروج لمواجهته في نواكشوط، ثم الخروج لمواجهة كاب فيردي في الجولة الخامسة، وختاما استقبال بوتسوانا في القاهرة بالجولة الأخيرة.

وفي حال فوز المنتخب أمام موريتانيا مساء الجمعة، سيكون وقتها أمامه نقطة وحيدة للتأهل رسميا.

كما سيضمن جمع المنتخب المصري لـ6 نقاط من مبارياته المتبقية صدارة المجموعة دون النظر لمواجهات الفرق الأخرى.

ولن يتمكن أكثر من فريقين من موريتاينا وبوتسوانا وكاب فيردي من عبور النقطة العاشرة.

الجولة الرابعة

موريتانيا ومصر

بوتسوانا وكاب فيردي

الجولة الخامسة

كاب فيردي ومصر

موريتانيا وبوتسوانا

الجولة السادسة

مصر وبوتسوانا

كاب فيردي وموريتانيا

وشهدت قائمة المنتخب ضم الثلاثي محمد عواد ونبيل عماد لاعبي الزمالك بالإضافة لاستدعاء محمد عبد المنعم مدافع نيس الفرنسي.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف.

وضمت القائمة خمسة لاعبين من فريق الأهلي مقابل خمسة من الزمالك.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - نبيل عماد (الزمالك) - محمود تريزيجيه (الريان القطري) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

ويستضيف منتخب مصر نظيره الموريتاني يوم 11 أكتوبر المقبل على استاد القاهرة، بينما يحل ضيفا على موريتانيا يوم 15 من نفس الشهر.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا يوم 13 من الشهر نفسه على متن طائرة خاصة.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.