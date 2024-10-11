تصفيات كأس العالم - تحديد ملعب مباراة إيران وقطر

حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ملعب راشد في دبي بدولة الإمارات لاستضافة مباراة إيران ضد قطر.

وتلعب إيران ضد قطر يوم الثلاثاء المقبل ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة عن إقامة مباراة إيران وقطرعلى أرضية ملعب راشد في دبي.

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان سابق: "تم اتخاذ قرار استضافة المباراة في أرض محايدة بعد دراسة متأنية للوضع الأمني السائد وبالتشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وأصحاب المصلحة المعنيين".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض طلب إيران بتغيير مباراتي ذهاب وإياب، أمام المنتخب القطري مطالبا. إياها بتحديد دولة أخرى لاستضافة المباراة.

وحقق منتخب قطر أول فوز بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، على حساب قيرغيزستان 3-1، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى.

بتلك النتيجة رفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، متساويا مع الإمارات صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

وكان منتخب إيران تعادل أمام مضيفه أوزبكستان لحساب المجموعة ذاتها، ليتقاسما الصدارة برصيد 7 نقاط لكل لمنتخب.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.