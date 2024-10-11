محاولات مكثفة من ضمك لتجهيز طارق حامد خلال التوقف الدولي

يجري الجهازين الطبي والفني بنادي ضمك السعودي محاولات مكثفة لتجهيز طارق حامد لاعب الوسط المصري.

طارق حامد النادي : ضمك ضمك

وغاب طارق حامد عن ضمك خلال المباريات الماضية بسبب الإصابة في الركبة.

ويسعى ضمك لتجهيز طارق حامد خلال فترة التوقف الدولي والاستفادة من جهوده بعد استئناف منافسات الدوري السعودي.

طارق حامد كان قد تعرض للإصابة في الركبة خلال أحد التدريبات الجماعية لنادي ضمك.

طارق حامد تعرض للإصابة قبل الجولة الثالثة، وعاد إلى التدريبات، وتواجد على مقاعد البدلاء أمام أهلي جدة في الجولة الرابعة ثم تجددت إصابته.

ويمتد تعاقد طارق حامد لاعب الزمالك السابق مع ضمك حتى نهاية الموسم الجاري.

ويقضي حامد موسمه الثاني مع ضمك والثالث في الدوري السعودي بعدما حقق لقبي الدوري وكأس السوبر بقميص اتحاد جدة في الموسم قبل الماضي.

ضمك استعاد توازنه في الدوري السعودي بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب الشباب ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز 13.

ويستعد ضمك لمواجهة التعاون يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.