محاولات مكثفة من ضمك لتجهيز طارق حامد خلال التوقف الدولي

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 12:48

كتب : FilGoal

طارق حامد من تدريبات ضمك

يجري الجهازين الطبي والفني بنادي ضمك السعودي محاولات مكثفة لتجهيز طارق حامد لاعب الوسط المصري.

طارق حامد

النادي : ضمك

ضمك

وغاب طارق حامد عن ضمك خلال المباريات الماضية بسبب الإصابة في الركبة.

ويسعى ضمك لتجهيز طارق حامد خلال فترة التوقف الدولي والاستفادة من جهوده بعد استئناف منافسات الدوري السعودي.

أخبار متعلقة:
إصابة في الركبة تحرم ضمك من طارق حامد.. وموعد عودته في غياب طارق حامد.. ضمك يودع كأس السعودية أمام فريق من الدرجة الثانية بمشاركة طارق حامد.. الهلال ينجو من فخ ضمك في الدوري السعودي الدوري السعودي - طارق حامد يقود ضمك أمام الهلال.. وميتروفيتش أساسي

طارق حامد كان قد تعرض للإصابة في الركبة خلال أحد التدريبات الجماعية لنادي ضمك.

طارق حامد تعرض للإصابة قبل الجولة الثالثة، وعاد إلى التدريبات، وتواجد على مقاعد البدلاء أمام أهلي جدة في الجولة الرابعة ثم تجددت إصابته.

Image

ويمتد تعاقد طارق حامد لاعب الزمالك السابق مع ضمك حتى نهاية الموسم الجاري.

ويقضي حامد موسمه الثاني مع ضمك والثالث في الدوري السعودي بعدما حقق لقبي الدوري وكأس السوبر بقميص اتحاد جدة في الموسم قبل الماضي.

ضمك استعاد توازنه في الدوري السعودي بعدما حقق فوزا ثمينا على حساب الشباب ورفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز 13.

ويستعد ضمك لمواجهة التعاون يوم 19 أكتوبر الجاري ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

طارق حامد ضمك
نرشح لكم
Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 مرموش ينافس على جائزة أفضل لاعبي فرانكفورت في سبتمبر Gaming – إطلاق بطاقة فريق الأسبوع لـ عمر مرموش سكاي: فرانكفورت يريد تمديد عقد مرموش.. وموقفه من العرض مدرب فرانكفورت: لو استمر مرموش هكذا ستصطف الأندية من أجل ضمه كومباني يسهب في الإشادة بـ مرموش تقييم مرموش أمام بايرن من الصحف الألمانية مرموش يكشف سر أهدافه أمام بايرن.. ويشكر حارس فرانكفورت
أخر الأخبار
دوري المحترفين – سبب تأجيل مباراة البلدية ضد سبورتنج 13 دقيقة | الكرة المصرية
الأهلي يدرس خوض ودية جديدة قبل السوبر 25 دقيقة | الكرة المصرية
ماتيب يعلن اعتزاله كرة القدم ساعة | الكرة الأوروبية
مصائب أرسنال في ازدياد.. منتخب إنجلترا يعلن استبعاد ساكا ولاعب ليفربول ساعة | الكرة الأوروبية
منتخب مصر يعلن غياب صلاح أمام موريتانيا ساعة | الكرة المصرية
خبر في الجول - كولر يطلب برنامجا بدنيا تحضيرا للسوبر ساعة | الكرة المصرية
كوكوريا: لا يبدو أن بالمر لاعب كرة قدم.. وكاد أن يفسد علينا بطولة يورو 2 ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: سأصوت إلى لاعبي للتويج بـ الكرة الذهبية 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 مؤتمر حسام حسن: المقارنة بيني وبين صلاح غير مقبولة.. ولو طلب عدم اللعب سأوافق 4 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25