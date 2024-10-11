8 أهداف وفريق لا يفوز.. مواجهات مصر أمام موريتانيا في أرقام

يخوض منتخب مصر مواجهة مرتقبة أمام موريتانيا ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ويحل منتخب موريتانيا ضيفا على نظيره المصري في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة.

وتقام المباراة على ستاد القاهرة، وتذاع على قناة بي إن سبورتس 2 بتعليق حفيظ دراجي.

وتضم مجموعة منتخب مصر كل من: موريتانيا وبوتسوانا وكاب فيردي.

المجموعة شهدت تحولا مثيرا بفوز منتخب بوتسوانا على مضيفه كاب فيردي بهدف دون رد.

ورفع هذا الفوز رصيد إلى بوتسوانا إلى 3 نقاط هي الأولى للفريق في المجموعة الثالثة لتصفيات كأس أمم إفريقيا.

كاب فيردي لا تزال في المركز الثاني حتى الآن برصيد 3 نقاط، وهو نفس رصيد منتخب موريتانيا الأخير الذي لم يلعب بعد.

أما منتخب مصر فهو المتصدر من أول مباراتين بـ 6 نقاط، بفضل انتصاريه على كاب فيردي 3-0 وبوتسوانا 4-0.

مباريات منتخب مصر أمام موريتانيا شهدت تسجيل 8 أهداف من جانب المنتخبين، ولم يعرف خلالها المنتخب الموريتاني طعم الانتصار.

وسبق وأن تواجه منتخب مصر أمام موريتانيا في 3 مباريات سابقة.

وحقق منتخب مصر الفوز عن على موريتانيا في مباراتين وحسم التعادل نتيجة مباراة واحدة.

الفراعنة سجلوا 7 أهداف في شباك منتخب موريتانيا، بينما أحرز المرابطون هدف وحيد.

وجاء تاريخ مواجهات مصر أمام موريتانيا كالتالي:

الأحد 25 مارس 2007

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008 (الذهاب)

فوز منتخب مصر بنتيجة 3-0

سجل الأهداف: محمد زيدان وحسام غالي وبلال سيدي بي (هدف عكسي).

تصفيات كأس أمم إفريقيا 2008 (الإياب)

3 يونيو 2007

التعادل الإيجابي 1-1

سجل: أحمد حسن لمنتخب مصر، وأحرز لانجليت هدف موريتانيا.

مباراة دولية ودية

الجمعة 15 أبريل 2012

فوز منتخب مصر 3-0

سجل الأهداف: محمد ناجي جدو (هدفين) وعماد متعب.

وجاءت قائمة منتخب مصر كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك) - المهدي سليمان (الاتحاد) - مصطفى شوبير (الأهلي).

الدفاع: محمد عبد المنعم (نيس الفرنسي) - رامي ربيعة (الأهلي) - أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) - خالد صبحي (المصري) - محمد حمدي شرف (بيراميدز) - محمد شحاتة (الزمالك) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - أحمد عيد (المصري).

الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - ناصر ماهر (الزمالك) - أحمد سيد زيزو (الزمالك) - نبيل عماد (الزمالك) - محمود تريزيجيه (الريان القطري) - عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) - محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - إبراهيم عادل (بيراميدز).

الهجوم: مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - أسامة فيصل (البنك الأهلي).

الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن قرر استدعاء محمود صابر بسبب إصابة نبيل عماد بإجهاد في العضلة الخلفية وتأكد غيابه عن المباراة الأولى.

بينما سيتم تجهيز عماد لمحاولة اللحاق بالمباراة الثانية.

ويعود المنتخب الموريتاني لاستضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات على الملعب الأولمبي في نواكشوط يوم 15 أكتوبر.

وتطير بعثة منتخب مصر إلى موريتانيا يوم 13 من الشهر نفسه على متن طائرة خاصة.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.