مانشيني: لا يجب أن نعيش في الماضي.. الحال أصبح مختلفا في المنتخب السعودي

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 11:50

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني مدرب السعودية

طالب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية، جماهيره بعدم العيش في الماضي، وذلك بعد الخسارة أمام اليابان.

وسقط الأخضر السعودي على أرضه أمام اليابان بهدفين نظيفين لأول مرة في التاريخ، وذلك في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال مانشيني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "لا يجب أن نعيش في الماضي، في الأعوام الماضية كان الحال مختلفًا في المنتخب السعودي، كان هناك لاعبون أصغر ويلعبون باستمرار ويمتلكون إمكانات عالية".

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وتابع مدرب السعودية: "الأهم هو التأهل ولا يوجد فرق بين المركز الأول والثاني، كنا نعرف أن اليابان هو المرشح الأكبر لتصدر المجموعة، وستكون هناك منافسة بيننا وبين أستراليا على المركز الثاني، سنقاتل أمام أستراليا من أجل الفوز".

وعن أداء لاعبيه أمام اليابان، علق: "في المجمل، لعبنا مباراة جيدة أمام أحد أقوى الفرق في آسيا، لم نستقبل فرصًا كثيرة لكن لم نستطع التسجيل، كان يجب علينا إيجاد مزيدٍ من الفرص".

وأضاف: "لياقة اللاعبين هبطت بعد الدقيقة 70 من المباراة، مما أدى إلى فقدان التركيز خاصة في كرة الهدف الثاني للمنتخب الياباني".

وردا على طريقة لعب المنتخب: "طالبتوني باللعب بطريقة 4-3-3، واليوم تسألون لماذا بدأت بها، الأهم هو أن توجد الفرص وتسجل بصرف النظر عن طريقة اللعب".

ولم يفز الأخضر السعودي على أرضه منذ مارس 2024 أمام طاجيكستان، إذ خسر بعدها أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات، قبل مواجهتي إندونيسيا واليابان.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، نفس رصيد أستراليا ثاني المجموعة، والبحرين رابع المجموعة، حيث جاء الترتيب كالتالي:

اليابان 9 نقاط

أستراليا 4 نقاط

السعودية 4 نقاط

البحرين 4 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط

الصين 0 نقاط

ويلتقي المنتخب السعودي في الجولة المقبلة أمام البحرين على ملعب عبد الله الدولي في جدة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

السعودية اليابان تصفيات كأس العالم
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