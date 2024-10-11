رئيس الاتحاد السعودي يحسم مستقبل مانشيني مع المنتخب

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 11:38

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد اليابان

رد ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على مستقبل الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للأخضر السعودي، بعد الخسارة أمام اليابان 2-0 في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وقال المسحل في تصريحات نشرتها صحيفة اليوم السعودية عقب المباراة: " مانشيني سيستمر مع المنتخب، وسنمنحه الثقة حتى التأهل وتحقيق النتائج الإيجابية".

وأوضح رئيس الاتحاد السعودي: "لدينا مشكلة واضحة في تسجيل الأهداف وأعتقد أن المدرب يعرف هذا الأمر، والآن أغلقنا ملف مباراة اليابان".

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ولكن رغم الخسارة اعتبر المسحل أن الأخضر لم يقدم أداءً سيئا: "الأداء كان جيدًا ولم نقدم مستوى سيء أمام اليابان، لكن في النهاية الخسارة نتيجة مؤلمة ولا يوجد عذر".

وأضاف: "مازلنا في بداية التصفيات ولابد من التركيز على المباريات القادمة، لديك لاعبين صغار في العمر يحتاجون لوقت أكثر مع المدرب".

وقدم اعتذاره للجماهير السعودية: "نعتذر للجميع ونتمنى مساندة اللاعبين".

وتعادل المنتخب السعودي أمام إندونيسيا على أرضه قبل الفوز على حساب الصين في بكين، وأخيرًا الخسارة على أرضه أمام اليابان.

ولم يفز الأخضر السعودي على أرضه منذ مارس 2024 أمام طاجيكستان، إذ خسر بعدها أمام الأردن في الجولة الأخيرة من المرحلة الثانية بالتصفيات، قبل مواجهتي إندونيسيا واليابان.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، نفس رصيد أستراليا ثاني المجموعة، والبحرين رابع المجموعة، حيث جاء الترتيب كالتالي:

اليابان 9 نقاط

أستراليا 4 نقاط

السعودية 4 نقاط

البحرين 4 نقاط

إندونيسيا 3 نقاط

الصين 0 نقاط

ويلتقي المنتخب السعودي في الجولة المقبلة أمام البحرين على ملعب عبد الله الدولي في جدة ضمن الجولة الرابعة من التصفيات.

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