ميسي: انتظرت كثيرا من أجل العودة.. والملعب لم يساعدنا أمام فنزويلا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 11:37

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد فنزويلا

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ان ملعب مباراة منتخب بلاده ضد فنزويلا كان سببا في نتيجة التعادل بين المنتخبين.

وتعادلت الأرجنتين ضد فنزويلا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

وقال ميسي في تصريحات نقلها حساب المنتخب الأرجنتيني: "انتظرت وقتا طويلا من أجل العودة للمباريات. سعيد لأنني قادر على الاستمرار والتواجد مع منتخب بلادي مرة أخرى".

أخبار متعلقة:
البرازيل تقلب الطاولة على تشيلي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتين تخسر نقطتين أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم مواعيد مباريات الجمعة 11 أكتوبر والقنوات الناقلة - منتخب مصر وألمانيا وهولندا.. ودوري السيدات تصفيات أمم إفريقيا - هدف ندموا عليه لاحقا.. الجزائر تسحق توجو بخماسية

وشهدت المباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف بطل العالم بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ميسي عن التانجو في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين "لم يساعدنا الملعب على القيام بما أردنا القيام به. وكان من الصعب جدا اللعب بهذه الطريقة".

وأتم "لم نكن مستعدين لمباراة كهذه، لكننا شعرنا بأننا مستعدون للقتال من أجل الكرة الثانية والبحث عن خطأ الخصم".

وتأخر موعد إنطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب هطول الأمطار الغزيرة على ملعب اللقاء.

وسجل نيكولاس أوتاميندي هدف منتخب الأرجنتين، فيما عدل سولومون روندون النتيجة لمنتخب فنزويلا.

ويستعد حامل لقب كأس العالم 2022 لمواجهة بوليفيا يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة من التصفيات.

ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة بعد 8 مباريات.

التعادل رفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب.

فيما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع.

ويتأهل لكأس العالم أصحاب المراكز الستة الأولى بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق برفقة منتخبات من قارات أخرى للتأهل في مقعد إضافي.

ميسي الأرجنتين فنزويلا
نرشح لكم
البرازيل تقلب الطاولة على تشيلي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتين تخسر نقطتين أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم تقرير أرجنتيني: جاجو مرشح لتدريب بوكا جونيورز تقرير برازيلي: مستقبل ديباي مهدد مع كورينثيانز "لا أشعر بالأمان في مدينة جميلة".. مدافع نابولي يتعرض للسرقة جارناتشو: أعاني من إصابة في الركبة خلال المباراتين الماضيتين استبعاد جارناتشو من منتخب الأرجنتين على حساب الأرجنتين.. البرازيل تتوج بكأس العالم للصالات للمرة السادسة في التاريخ
أخر الأخبار
المرة الأولى.. ماريسكا مدرب شهر سبتمبر في الدوري الإنجليزي 29 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مدرب بلجيكا: الطرد كان طريقنا للعودة أمام إيطاليا 33 دقيقة | الكرة الأوروبية
الثانية هذا العام.. بالمر لاعب الشهر في الدوري الإنجليزي 39 دقيقة | الدوري الإنجليزي
عمرو دياب والكرة ساعة | تقرير في الجول
تصفيات أمم إفريقيا - ماذا يحتاج منتخب مصر للتأهل لـ المغرب 2025 ساعة | منتخب مصر
تصفيات كأس العالم - تحديد ملعب مباراة إيران وقطر ساعة | الوطن العربي
محاولات مكثفة من ضمك لتجهيز طارق حامد خلال التوقف الدولي 2 ساعة | المحترفون
8 أهداف وفريق لا يفوز.. مواجهات مصر أمام موريتانيا في أرقام 2 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة