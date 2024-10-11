ميسي: انتظرت كثيرا من أجل العودة.. والملعب لم يساعدنا أمام فنزويلا

يرى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ان ملعب مباراة منتخب بلاده ضد فنزويلا كان سببا في نتيجة التعادل بين المنتخبين.

وتعادلت الأرجنتين ضد فنزويلا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

وقال ميسي في تصريحات نقلها حساب المنتخب الأرجنتيني: "انتظرت وقتا طويلا من أجل العودة للمباريات. سعيد لأنني قادر على الاستمرار والتواجد مع منتخب بلادي مرة أخرى".

وشهدت المباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف بطل العالم بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ميسي عن التانجو في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين "لم يساعدنا الملعب على القيام بما أردنا القيام به. وكان من الصعب جدا اللعب بهذه الطريقة".

وأتم "لم نكن مستعدين لمباراة كهذه، لكننا شعرنا بأننا مستعدون للقتال من أجل الكرة الثانية والبحث عن خطأ الخصم".

وتأخر موعد إنطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب هطول الأمطار الغزيرة على ملعب اللقاء.

وسجل نيكولاس أوتاميندي هدف منتخب الأرجنتين، فيما عدل سولومون روندون النتيجة لمنتخب فنزويلا.

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