البرازيل تقلب الطاولة على تشيلي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 11:17

كتب : FilGoal

البرازيل

قلب منتخب البرازيل الطاولة على نظيره التشيلي ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب البرازيل على تشيلي بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة التاسعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم.

وسجل إيجور جيسوس ولويز هنريكي هدفي البرازيل، فيما أحرز إدواردو فارجاس هدف أصحاب الأرض.

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منتخب البرازيل صحح مساره في التصفيات بعد خسارة الجولة الماضية أمام باراجواي بهدف دون رد.

وافتتح إدوارد فارجاس التسجيل لمنتخب تشيلي واحرز الهدف الأول عند الدقيقة السابعة.

وأدرك إيجور جيسوس هدف التعادل للمنتخب البرازيلي في الدقيقة 45.

وفي الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة 89 نجح لويز هنريكي في تسجيل الهدف الثاني لراقصي السامبا.

الفوز رفع رصيد منتخب البرازيل إلى 13 نقطة في المركز الرابع وبفارق 6 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة.

فيما توقف رصيد تشيلي عند 5 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب.

ويتأهل لكأس العالم أصحاب المراكز الستة الأولى بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق برفقة منتخبات من قارات أخرى للتأهل في مقعد إضافي.

منتخب البرازيل تصفيات كاس العالم
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