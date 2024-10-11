عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتين تخسر نقطتين أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم

فقد منتخب الأرجنتين نقطتين خلال مواجهته ضد فنزويلا بتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتعادلت الأرجنتين ضد فنزويلا بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة التاسعة من التصفيات.

وسجل نيكولاس أوتاميندي هدف منتخب الأرجنتين، فيما عدل سولومون روندون النتيجة لمنتخب فنزويلا.

وتأخر موعد إنطلاق المباراة لمدة 30 دقيقة بسبب هطول الأمطار الغزيرة على ملعب اللقاء.

وشهدت المباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لصفوف بطل العالم بعد تعافيه من الإصابة.

وغاب ميسي عن التانجو في التوقف الدولي الماضي بسبب الإصابة التي تعرض لها في مواجهة كولومبيا في نهائي كوبا أمريكا 2024.

بينما غاب إيميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا عن عرين التانجو بسبب الإيقاف بعد اعتداءه على مصور مباراة فريقه ضد كولومبيا الماضية بتصفيات كأس العالم 2026.

وافتتح أوتاميندي التسجيل للمنتخب الأرجنتيني مبكرا وتحديدا في الدقيقة 13.

وحرم جيرونيمو رولي حارس مرمى مارسيليا الفرنسي الذي حرس مرمى الأرجنتين في غياب إيميليانو مارتنيز، منتخب فنزويلا من تسجيل هدف محقق عن طريق سولومون روندون.

لكن اللاعب ذاته عاد ليدرك هدف التعادل بضربة رأسية متقنة في الدقيقة 65 من المباراة.

video:1

وفقد منتخب الأرجنتين نقطتين بعدما خسر أمام كولومبيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الثامنة من التصفيات.

ويستعد حامل لقب كأس العالم 2022 لمواجهة بوليفيا يوم الأربعاء المقبل في الجولة العاشرة من التصفيات.

ويحتل منتخب الأرجنتين حاليا صدارة تصفيات أمريكا الجنوبية برصيد 18 نقطة بعد 8 مباريات.

التعادل رفع رصيد منتخب الأرجنتين إلى 19 نقطة في صدارة الترتيب.

فيما رفع منتخب فنزويلا رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع.

ويتأهل لكأس العالم أصحاب المراكز الستة الأولى بشكل مباشر، بينما يلعب صاحب المركز السابع في ملحق برفقة منتخبات من قارات أخرى للتأهل في مقعد إضافي.