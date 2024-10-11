مواعيد مباريات الجمعة 11 أكتوبر والقنوات الناقلة - منتخب مصر وألمانيا وهولندا.. ودوري السيدات

يشهد اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب مصر أمام موريتانيا في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2024.

وفي دوري الأمم الأوروبية يلعب منتخب ألمانيا ضد البوسنة والهرسك، فيما يحل منتخب هولندا ضيفا على منتخب المجر.

وفي الدوري المصري لكرة السيدات تقام اليوم مجموعة من مباريات الجولة الثانية من المسابقة وعلى رأسهم مواجهة الأهلي ضد وادي داجلة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

مصر × موريتانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

نيجيريا × ليبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4 ويعلق عليها محمد بركات.

تونس × جزر القمر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها علي محمد علي.

دوري الأمم الأوروبية

البوسنة والهرسك × ألمانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها عصام الشوالي.

المجر × هولندا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها حسن العيدروس.

كأس نجوم قطر

الريان × نادي قطر.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء وتذاع على قنوات الكاس القطرية.

الدوري المصري للسيدات

الأهلي × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.