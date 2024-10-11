مواعيد مباريات الجمعة 11 أكتوبر والقنوات الناقلة - منتخب مصر وألمانيا وهولندا.. ودوري السيدات

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 10:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر - بوتسوانا

يشهد اليوم الجمعة الموافق 11 أكتوبر 2024 مجموعة من المباريات الهامة في مختلف المسابقات.

ويقدم لكم جميع مواعيد مباريات اليوم الجمعة 11 أكتوبر والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب مصر أمام موريتانيا في مباراة مرتقبة ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2024.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الجمعة 11 أكتوبر والقنوات الناقلة - منتخب مصر وألمانيا وهولندا.. ودوري السيدات بالتسديد على المرمى وركلات الجزاء.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة موريتانيا منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام موريتانيا.. والضيوف بـ الأخضر مؤتمر حسام حسن: لماذا لم يقلل أحد من تأهل مصر لكأس العالم 2018؟ وعاملوا المنتخب مثل الأندية

وفي دوري الأمم الأوروبية يلعب منتخب ألمانيا ضد البوسنة والهرسك، فيما يحل منتخب هولندا ضيفا على منتخب المجر.

وفي الدوري المصري لكرة السيدات تقام اليوم مجموعة من مباريات الجولة الثانية من المسابقة وعلى رأسهم مواجهة الأهلي ضد وادي داجلة.

للاطلاع على جميع مباريات اليوم من هنا.

تصفيات كأس أمم إفريقيا

مصر × موريتانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها حفيظ دراجي.

نيجيريا × ليبيا.. تقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 4 ويعلق عليها محمد بركات.

تونس × جزر القمر.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 2 ويعلق عليها علي محمد علي.

دوري الأمم الأوروبية

البوسنة والهرسك × ألمانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1 ويعلق عليها عصام الشوالي.

المجر × هولندا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.

وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3 ويعلق عليها حسن العيدروس.

كأس نجوم قطر

الريان × نادي قطر.. تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء وتذاع على قنوات الكاس القطرية.

الدوري المصري للسيدات

الأهلي × وادي دجلة.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

البنك الأهلي × الاتحاد السكندري.. تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا.

منتخب مصر منتخب موريتانيا تصفيات أمم إفريقيا 2025
نرشح لكم
بالتسديد على المرمى وركلات الجزاء.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة موريتانيا منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام موريتانيا.. والضيوف بـ الأخضر حسام حسن: لن يتقدم الدوري المصري إلا بالتخلص من القديم.. لا تعيدوا هؤلاء مرة أخرى مؤتمر حسام حسن: لماذا لم يقلل أحد من تأهل مصر لكأس العالم 2018؟ وعاملوا المنتخب مثل الأندية بقيادة باولو وتمساح.. قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية في أمم إفريقيا 2024 بعثة موريتانيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر نبيل عماد: سأكون جاهزًا في مباراة موريتانيا الثانية.. ورسالة للجماهير بحضور وزير الرياضة.. منتخب مصر يواصل تحضيراته لـ موريتانيا
أخر الأخبار
مانشيني: لا يجب أن نعيش في الماضي.. الحال أصبح مختلفا في المنتخب السعودي 23 دقيقة | سعودي في الجول
رئيس الاتحاد السعودي يحسم مستقبل مانشيني مع المنتخب 36 دقيقة | سعودي في الجول
ميسي: انتظرت كثيرا من أجل العودة.. والملعب لم يساعدنا أمام فنزويلا 36 دقيقة | أمريكا
البرازيل تقلب الطاولة على تشيلي في الوقت القاتل بتصفيات كأس العالم 57 دقيقة | أمريكا
عودة ميسي لا تكفي.. الأرجنتين تخسر نقطتين أمام فنزويلا في تصفيات كأس العالم ساعة | أمريكا
مواعيد مباريات الجمعة 11 أكتوبر والقنوات الناقلة - منتخب مصر وألمانيا وهولندا.. ودوري السيدات ساعة | منتخب مصر
تصفيات أمم إفريقيا - هدف ندموا عليه لاحقا.. الجزائر تسحق توجو بخماسية 11 ساعة | الكرة الإفريقية
صاعقة في ويمبلي.. اليونان تهزم إنجلترا في الوقت القاتل 11 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة