صاعقة في ويمبلي.. اليونان تهزم إنجلترا في الوقت القاتل

تغلب منتخب اليونان على مضيفه منتخب إنجلترا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المستوى الثاني من دوري الأمم الأوروبية.

بعد شوط أول سلبي، تقدم فانجيليس بافليديس لليونان في الدقيقة 49.

وخرج بوكايو ساكا نجم أرسنال مصابا في الدقيقة 52، ليحل نوني مادويكي جناح تشيلسي بدلا منه.

وفي الدقيقة 60 أتى أولي واتكينز مهاجم أستون فيلا بدلا من أنتوني جوردون جناح نيوكاسل يونايتد.

ونال دومينيك سولانكي مهاجم توتنام المنضم مؤخرا للأسود الثلاثة فرصته بالمشاركة على حساب فيل فودين نجم مانشستر سيتي في الدقيقة 72.

على الجانب الآخر سجل بافليديس مرة أخرى في الدقيقة 83، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

وأخيرا أتى هدف التعادل المنتظر في الدقيقة 87 بتوقيع جود بيلينجهام نجم ريال مدريد، بعد تمريرة حاسمة من واتكينز.

تعادل رفضه من جديد فانجيليس بافليديس بضربة قاتلة في الدقيقة 94 حسمت فوز اليونان.

الفوز منح اليونان صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تراجع الإنجليز إلى المركز الثاني بـ 6 نقاط.

أيرلندا تحتل المركز الثالث بـ 3 نقاط، بينما تتذيل فنلندا المجموعة بلا نقاط.