الهداف التاريخي.. هالاند يعادل الرقم ثم يحطمه في فوز النرويج على سلوفينيا
الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 00:37
كتب : FilGoal
تغلب منتخب النرويج على سلوفينيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.
إيرلينج هالاند
النادي : مانشستر سيتي
تقدم إرلينج هالاند في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من أنطونيو نوسا.
الهدف جعل هالاند يتساوى مع يورجن يوفي في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب النرويج، حيث كان يوفي ينفرد بالرقم برصيد 33 هدفا.
وفي الدقيقة 52 سجل ألكساندر سورلوث الهدف الثاني للنرويج.
ثم عاد هالاند وسجل الثالث في الدقيقة 62 بصناعة سورلوث.
وبذلك يصل هالاند إلى 34 هدفا ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج منفردا، في عمر 24 عاما.
الفوز رفع رصيد النرويج إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة للمستوى الثاني، بفارق 3 نقاط عن النمسا وسلوفينيا.
بينما يتذيل منتخب كازاخستان المجموعة بنقطة وحيدة.
نرشح لكم
صاعقة في ويمبلي.. اليونان تهزم إنجلترا في الوقت القاتل دوري الأمم الأوروبية - الطرد يفسد العلامة الكاملة.. إيطاليا تتعادل مع بلجيكا رابيد بوخارست لـ في الجول: لم نحصل على بطاقة بوبيندزا الدولية ولكن انتهت في دوري الأمم الأوروبية - إيطاليا (2)-(2) بلجيكا أردا جولر يكشف حقيقة خلافه مع أنشيلوتي التشكيل - ريتيجي يقود هجوم إيطاليا.. وأوبيندا في مقدمة بلجيكا مزراوي يخضع لعملية جراحية في القلب كفاراستخيليا لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي.. وبطاقة خاصة في FC 25