الهداف التاريخي.. هالاند يعادل الرقم ثم يحطمه في فوز النرويج على سلوفينيا

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 00:37

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند

تغلب منتخب النرويج على سلوفينيا بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة للمستوى الثاني في دوري الأمم الأوروبية.

تقدم إرلينج هالاند في الدقيقة السابعة بعد تمريرة من أنطونيو نوسا.

الهدف جعل هالاند يتساوى مع يورجن يوفي في صدارة الهدافين التاريخيين لمنتخب النرويج، حيث كان يوفي ينفرد بالرقم برصيد 33 هدفا.

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وفي الدقيقة 52 سجل ألكساندر سورلوث الهدف الثاني للنرويج.

ثم عاد هالاند وسجل الثالث في الدقيقة 62 بصناعة سورلوث.

وبذلك يصل هالاند إلى 34 هدفا ويصبح الهداف التاريخي لمنتخب النرويج منفردا، في عمر 24 عاما.

الفوز رفع رصيد النرويج إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة للمستوى الثاني، بفارق 3 نقاط عن النمسا وسلوفينيا.

بينما يتذيل منتخب كازاخستان المجموعة بنقطة وحيدة.

إرلينج هالاند النرويج دوري الأمم الأوروبية
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