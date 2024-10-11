وسام أبو علي: صعبنا مباراة العراق على أنفسنا.. وكان بإمكانننا تحقيق نتيجة أفضل

يرى الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي أن منتخب بلاده كان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل أمام العراق.

حقق منتخب العراقي فوزا ثمينا على حساب ضيفه المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال وسام أبو علي لاعب فلسطين عبر بي إن سبورتس: "صعبنا مباراة العراق على أنفسنا بعدما بدأنا اللقاء بشكل سيء ولم نضغط ونستحوذ على الكرة".

وأضاف "تحدثنا مع أنفسنا بين الشوطين وظهرنا بشكل رائع في الشوط الثاني وخلقنا العديد من الفرص وكان بإمكانننا تحقيق نتيجة أفضل".

وسجل هدف المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي وتسديدة قوية سكنت شباك الحارس الفلسطيني توفيق علي.

وشارك وسام أبو علي مهاجم الأهلي بشكل أساسي في تشكيل المنتخب الفلسطيني.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

أما المنتخب الفلسطيني فبقي في المركز السادس والأخير في المجموعة بنقطة وحيدة حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام الأردن والعراق على التوالي.