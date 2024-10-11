وسام أبو علي: صعبنا مباراة العراق على أنفسنا.. وكان بإمكانننا تحقيق نتيجة أفضل

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 00:22

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

يرى الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الأهلي أن منتخب بلاده كان بإمكانه الخروج بنتيجة أفضل أمام العراق.

حقق منتخب العراقي فوزا ثمينا على حساب ضيفه المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

وقال وسام أبو علي لاعب فلسطين عبر بي إن سبورتس: "صعبنا مباراة العراق على أنفسنا بعدما بدأنا اللقاء بشكل سيء ولم نضغط ونستحوذ على الكرة".

أخبار متعلقة:
بمشاركة وسام أبو علي.. العراق يفوز على فلسطين قبل قمة المجموعة في تصفيات كأس العالم فلسطين تعلن قبول اعتذار الكويت ونقل مباراتهما إلى قطر عمر فرج: الزمالك قريب من فلسطين.. وأريد الفوز بدربي السوبر ثم أفوز الدوري وأصبح هدافه بهدف وسام ومشاركة عمر فرج.. منتخب فلسطين يخسر أمام الأردن بثلاثية

وأضاف "تحدثنا مع أنفسنا بين الشوطين وظهرنا بشكل رائع في الشوط الثاني وخلقنا العديد من الفرص وكان بإمكانننا تحقيق نتيجة أفضل".

وسجل هدف المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي وتسديدة قوية سكنت شباك الحارس الفلسطيني توفيق علي.

وشارك وسام أبو علي مهاجم الأهلي بشكل أساسي في تشكيل المنتخب الفلسطيني.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

أما المنتخب الفلسطيني فبقي في المركز السادس والأخير في المجموعة بنقطة وحيدة حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام الأردن والعراق على التوالي.

فلسطين العراق وسام أبو علي
نرشح لكم
تصفيات كأس العالم - السعودية تخسر على أرضها من اليابان لأول مرة في التاريخ انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(2) اليابان.. الخسارة الأولى تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم نقل لقاء إيران وقطر في تصفيات كأس العالم إلى الإمارات تصفيات كأس العالم - الإمارات تنهي أزمة إيران وقطر الأهلي يكشف التفاصيل الكاملة لترتيبات مواجهة العين في إنتركونتيننتال إيندو: الخسارة ليست في قاموسنا.. وحزين من أجل فهد المولد تصفيات كأس العالم - مانشيني مهدد بفقدان هداف السعودية أمام اليابان
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - هدف ندموا عليه لاحقا.. الجزائر تسحق توجو بخماسية 8 ساعة | الكرة الإفريقية
صاعقة في ويمبلي.. اليونان تهزم إنجلترا في الوقت القاتل 8 ساعة | الكرة الأوروبية
الهداف التاريخي.. هالاند يعادل الرقم ثم يحطمه في فوز النرويج على سلوفينيا 8 ساعة | الكرة الأوروبية
وسام أبو علي: صعبنا مباراة العراق على أنفسنا.. وكان بإمكانننا تحقيق نتيجة أفضل 8 ساعة | آسيا
دوري الأمم الأوروبية - الطرد يفسد العلامة الكاملة.. إيطاليا تتعادل مع بلجيكا 8 ساعة | الكرة الأوروبية
رابيد بوخارست لـ في الجول: لم نحصل على بطاقة بوبيندزا الدولية ولكن 9 ساعة | الكرة المصرية
وكيل بنتايك: لا نفهم سر الحملة الدائرة حول تعاطي اللاعب للمنشطات.. وسنتخذ الإجراءات القانونية 9 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - السعودية تخسر على أرضها من اليابان لأول مرة في التاريخ 9 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة