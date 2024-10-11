دوري الأمم الأوروبية - الطرد يفسد العلامة الكاملة.. إيطاليا تتعادل مع بلجيكا

تعادل منتخب بلجيكا مع مضيفه منتخب إيطاليا بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الثالثة للمستوى الأول ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

تقدم الأزوري سريعا بهدف أندريا كامبياسو في الدقيقة الثانية.

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كامبياسو واصل التأهل وصنع الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليسجله المهاجم ماتيو ريتيجي.

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وفي الدقيقة 38 تأزم وضع إيطاليا وتغيرت رياح المباراة بطرد لورنزو بيليجريني قائد روما.

وسريعا قلص الظهير الأيسر ماكسيم دي كويبر الفارق بالهدف الأول بعد تمريرة من لياندرو تروسار لاعب أرسنال.

وفي الشوط الثاني أدرك تروسار التعادل بصناعة فاوت فايس مدافع ليستر سيتي.

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وأجرى منتخب بلجيكا 3 تبديلات في الدقيقة 68 بنزول تيموتي كاستاني ودودي لوكيباكيو وأستر فرانكس بدلا من أوريل مانجالا وشارل دي كيتيلاري وأرثر ثياتي

وحل ديستيني أودوجي ونيكولو فايولي بدلا من فيديريكو ديماركو وصامويل ريتشي في الدقيقة 70.

وفي الدقيقة 80 أتى جياكومو راسبادوري ونيكولو بيسيلي بدلا من ماتيو ريتيجي وساندرو تونالي.

على الجانب الآخر أتى ماليك فوفانا وسيريل نجونج بدلا من جيريمي دوكو ولويس أوبيندا في الدقيقة 87.

فيما اختتم الطليان تبديلات المباراة بنزول راؤول بيلانوفا بدلا من دافيدي فراتيزي.

النتيجة تركت إيطاليا على الصدارة بـ 7 نقاط، بفارق نقطة عن فرنسا صاحبة المركز الثاني بـ 6 نقاط.

فيما يحتل منتخب بلجيكا المركز الثالث برصيد 4 نقاط، في المجموعة الثانية للمستوى الأول بدوري الأمم.

وتلعب بلجيكا المباراة المقبلة يوم 14 أكتوبر ضد فرنسا.