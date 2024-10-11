رابيد بوخارست لـ في الجول: لم نحصل على بطاقة بوبيندزا الدولية ولكن

الجمعة، 11 أكتوبر 2024 - 00:04

كتب : حسام أحمد

آرون بوبيندزا

كشف ماريان ميهايل المدير التنفيذي لنادي رابيد بوخارست الروماني عن الموقف القانوني للاعبه الجابوني أرون بوبيندزا.

وقال ميهايل في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com: "لم نحصل على بطاقة بوبيندزا الدولية المؤقتة أو الدائمة".

وأضاف "ما حصلنا عليه هو قرار من محكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالسماح لنا بقيد بوبيندزا كلاعب في الفريق".

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وأوضح "بوبيندزا أصبح الآن مقيدا في نادي رابيد".

واختتم "أي نادٍ في مصر يمكنه التأكد من هذه المعلومات عن طريق نظام الـ TMS".

على الجانب الآخر كشف أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك أن طلب الاتحاد الروماني للبطاقة الدولية للاعب من اتحاد الكرة المصري يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين اللاعب وناديه الروماني.

وذكر المتحدث باسم الزمالك، أن النادي لم يكن يمكن أن يقدم شكوى رسمية بناء على أخبار متداولة في الإعلام دون وجود موقف رسمي قانوني.

وبناء عليه يبدأ الزمالك اتخاذ إجراءاته القانونية والتقدم بشكوى رسمية أمام فيفا.

وأعلن الفريق الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان الزمالك قد اتفق مع بوبيندزا وطلب بطاقته الدولية وتسلمها، ولكن اللاعب تراجع عن القدوم في الموعد المحدد ثم انتقل إلى الفريق الروماني.

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