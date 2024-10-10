تصفيات كأس العالم - السعودية تخسر على أرضها من اليابان لأول مرة في التاريخ

خسر منتخب السعودية على أرضه لأول مرة تاريخيا على يد منتخب اليابان.

وفاز منتخب اليابان على السعودية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة ضمن تصفيات كأس العالم.

وسجل هدفي اليابان: كامادا في الدقيقة 14 وكوكي أوجاوا في الدقيقة 81.

منتخب اليابان انتصرعلى منتخب السعودية في المملكة لأول مرة في التاريخ بعد 4 مباريات سابقة.

منتخب السعودية خسر لأول مرة في تاريخ التصفيات على ملعب مدينة الملك عبد الرياضية بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

وبات ترتيب المجموعة الثالثة:

اليابان: 9 نقاط

أستراليا: 4 نقاط

السعودية: 4 نقاط

البحرين: 4 نقاط

إندونيسيا: 3 نقاط

الصين: صفر نقاط

وصف المباراة

بدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي على مرمى اليابان بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وانطلق سالم الدوسري من الجهة اليسرى وأرسل عرضية خطيرة في الدقيقة الثانية أبعدها الدفاع الياباني.

ورد منتخب اليابان بعرضية من مينامينو تهيأت نحو كامادا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 14.

وكثف المنتخب السعودي محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وسدد سعود عبد الحميد تسديدة صاروخية أنقذها سوزوكي حارس مرمى اليابان ببراعة شديدة.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى مانشيني تبديلا بنزول صالح الشهري على حساب أيمن يحيى.

وسدد الشهري كرة قوية مرت بجوار مرمى المنتخب الياباني.

ونجح البديل كوكي أوجاوا في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب اليابان بعد ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 81.

وكاد صالح الشهري أن يسجل ويقلص الفارق بضربة رأسية خطيرة لكنها هزت الشباك الخارجية لمنتخب اليابان.

البحرين × إندونيسيا

وفي المجموعة ذاتها انتزع منتخب البحرين تعادلا في الوقت القاتل أمام منتخب إندونيسيا.

وتعادل منتخب البحرين أمام منتخب إندونيسيا بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.