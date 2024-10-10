تصفيات كأس العالم - السعودية تخسر على أرضها من اليابان لأول مرة في التاريخ

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 23:20

كتب : FilGoal

سالم الدوسري - السعودية ضد اليابان

خسر منتخب السعودية على أرضه لأول مرة تاريخيا على يد منتخب اليابان.

وفاز منتخب اليابان على السعودية بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب الجوهرة المشعة ضمن تصفيات كأس العالم.

وسجل هدفي اليابان: كامادا في الدقيقة 14 وكوكي أوجاوا في الدقيقة 81.

أخبار متعلقة:
متفوقا على ماني وسالم الدوسري.. ديابي الأكثر صناعة للأهداف في الدوري السعودي بعد نقلها لملعب محايد.. الإمارات تستضيف قمة النصر السعودي والاستقلال الإيراني تصفيات كأس العالم - مانشيني مهدد بفقدان هداف السعودية أمام اليابان بعد تغيير اسم الملعب.. صندوق الاستثمارات السعودي لا يخطط للاستحواذ على أتليتكو مدريد

منتخب اليابان انتصرعلى منتخب السعودية في المملكة لأول مرة في التاريخ بعد 4 مباريات سابقة.

منتخب السعودية خسر لأول مرة في تاريخ التصفيات على ملعب مدينة الملك عبد الرياضية بمدينة جدة (الجوهرة المشعة).

وبات ترتيب المجموعة الثالثة:

اليابان: 9 نقاط

أستراليا: 4 نقاط

السعودية: 4 نقاط

البحرين: 4 نقاط

إندونيسيا: 3 نقاط

الصين: صفر نقاط

وصف المباراة

بدأ المنتخب السعودي المباراة بضغط هجومي على مرمى اليابان بحثا عن تسجيل الهدف الأول مبكرا.

وانطلق سالم الدوسري من الجهة اليسرى وأرسل عرضية خطيرة في الدقيقة الثانية أبعدها الدفاع الياباني.

ورد منتخب اليابان بعرضية من مينامينو تهيأت نحو كامادا الذي سجل الهدف الأول في الدقيقة 14.

وكثف المنتخب السعودي محاولاته بحثا عن تسجيل هدف التعادل.

وسدد سعود عبد الحميد تسديدة صاروخية أنقذها سوزوكي حارس مرمى اليابان ببراعة شديدة.

Image

ومع بداية الشوط الثاني أجرى مانشيني تبديلا بنزول صالح الشهري على حساب أيمن يحيى.

وسدد الشهري كرة قوية مرت بجوار مرمى المنتخب الياباني.

ونجح البديل كوكي أوجاوا في تسجيل الهدف الثاني لمنتخب اليابان بعد ضربة رأسية متقنة في الدقيقة 81.

وكاد صالح الشهري أن يسجل ويقلص الفارق بضربة رأسية خطيرة لكنها هزت الشباك الخارجية لمنتخب اليابان.

البحرين × إندونيسيا

وفي المجموعة ذاتها انتزع منتخب البحرين تعادلا في الوقت القاتل أمام منتخب إندونيسيا.

وتعادل منتخب البحرين أمام منتخب إندونيسيا بهدفين لكل فريق ضمن الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2026.

منتخب السعودية منتخب اليابان تصفيات كأس إفريقيا
نرشح لكم
انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(2) اليابان.. الخسارة الأولى تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم متفوقا على ماني وسالم الدوسري.. ديابي الأكثر صناعة للأهداف في الدوري السعودي بعد نقلها لملعب محايد.. الإمارات تستضيف قمة النصر السعودي والاستقلال الإيراني الرياضية: نيمار لن يلحق بمواجهة العين الإماراتي تصفيات كأس العالم - مانشيني مهدد بفقدان هداف السعودية أمام اليابان الشباب يستعيد حمد الله في دربي النصر موسم الرياض يعلن رعاية الدوري الإسباني لمدة 3 أعوام
أخر الأخبار
تصفيات أمم إفريقيا - هدف ندموا عليه لاحقا.. الجزائر تسحق توجو بخماسية 9 ساعة | الكرة الإفريقية
صاعقة في ويمبلي.. اليونان تهزم إنجلترا في الوقت القاتل 9 ساعة | الكرة الأوروبية
الهداف التاريخي.. هالاند يعادل الرقم ثم يحطمه في فوز النرويج على سلوفينيا 9 ساعة | الكرة الأوروبية
وسام أبو علي: صعبنا مباراة العراق على أنفسنا.. وكان بإمكانننا تحقيق نتيجة أفضل 10 ساعة | آسيا
دوري الأمم الأوروبية - الطرد يفسد العلامة الكاملة.. إيطاليا تتعادل مع بلجيكا 10 ساعة | الكرة الأوروبية
رابيد بوخارست لـ في الجول: لم نحصل على بطاقة بوبيندزا الدولية ولكن 10 ساعة | الكرة المصرية
وكيل بنتايك: لا نفهم سر الحملة الدائرة حول تعاطي اللاعب للمنشطات.. وسنتخذ الإجراءات القانونية 10 ساعة | الكرة المصرية
تصفيات كأس العالم - السعودية تخسر على أرضها من اليابان لأول مرة في التاريخ 11 ساعة | سعودي في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 Gaming - ينافس ثنائي بايرن ميونيخ.. مرموش مرشح لأفضل لاعب في الشهر بالدوري الألماني من FC25 4 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة