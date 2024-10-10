بمشاركة وسام أبو علي.. العراق يفوز على فلسطين قبل قمة المجموعة في تصفيات كأس العالم

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 23:08

كتب : FilGoal

مباراة العراق وفلسطين - أيمن حسين

حقق منتخب العراقي فوزًا ثمينا على حساب ضيفه المنتخب الفلسطيني بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

سجل هدف المنتخب العراقي أيمن حسين في الدقيقة 32 بعد مجهود فردي وتسديدة قوية سكنت شباك الحارس الفلسطيني توفيق علي.

وشارك وسام أبو علي مهاجم الأهلي بشكل أساسي في تشكيل المنتخب الفلسطيني.

وبتلك النتيجة رفع المنتخب العراقي رصيده إلى 7 نقاط بالتساوي مع منتخب كوريا الجنوبية متصدر المجموعة بفارق الأهداف.

أما المنتخب الفلسطيني فبقي في المركز السادس والأخير في المجموعة بنقطة وحيدة حصدها من التعادل في الجولة الأولى أمام كوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام الأردن والعراق على التوالي.

وفي مباراة أخرى لحساب المجموعة ذاتها، اكتسح المنتخب العماني ضيفه الكويت برباعية نظيفة.

سجل أهداف منتخب عمان عبد الرحمن المشيفري في الدقيقتين 17، و58، ومحسن صالح الغساني في الدقيقة 30، وعبد الله فواز في الدقيقة 79.

المنتخب العماني حقق فوزه الأول بعد هزيمتين في أول جولتين ليرفع رصيده إلى 3 نقاط في المركز الرابع بالمجموعة، فيما تراجع المنتخب الكويتي للمركز الخامس بعد توقفه رصيده عند نقطتين من تعادلين.

المنتخب العراقي ينظره مواجهة صعبة في الجولة المقبلة خارج أرضه أمام كوريا الجنوبية، في مباراة صدارة المجموعة، فيما يستضيف المنتخب الفلسطيني نظيره الكويتي، ويواجه المنتخب الأردني نظيره العماني يوم 15 أكتوبر الجاري.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

عمان الكويت العراق فلسطين تصفيات كأس العالم وسام أبو علي
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