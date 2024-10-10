محاضرة فنية "اسكتلندية" لمدربي ناشئي الزمالك

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 22:53

كتب : إبراهيم رمضان

آلان وايت - بدر حامد - حازم إمام

ألقى عدد من المحاضرين بالاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم مساء اليوم الخميس محاضرة فنية على مدربي قطاعي الناشئين والمدرسة الأساسية "البراعم" بنادي الزمالك، في حضور بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم، وذلك داخل المركز الإعلامي بمقر القلعة البيضاء.

ويأتي ذلك وفقاً للاستراتيجية الموضوعة والسياسية المتبعة بالنهوض بقطاعات الناشئين لمواكبة التطورات الحديثة والعالمية في علم كرة القدم، وفقا لما ذكره المركز الإعلامي للنادي الأبيض.

وضمت قائمة المحاضرين بالاتحاد الإسكتلندي آلان وايت مدير التطوير والتنمية بنادي هارتس الإسكتلندي، وآلان مورجان مدرب سابق لمنتخب شباب اسكتلندا، وحسام غنيم مدير مجموعة إتش إتش سبورتس جروب الإنجليزية، وستيوارت رافيرتي لاعب سابق شارك في أكثر من ٤٠٠ مباراة بالمستوى الأول.

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وقام المحاضرون بشرح العديد من الأمور والأفكار الفنية الخاصة بعلم كرة القدم الحديث للمدربين الحاضرين، وذلك بشكل نظري.

وشهدت المحاضرة حضور حازم إمام مساعد المدير الفني لقطاع الناشئين، ومحمد مصطفى "ممس" مساعد المدير الفني لقطاع المدرسة الأساسية "البراعم"، بالإضافة إلى مدربي القطاعات.

الزمالك
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