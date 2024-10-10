تصفيات كأس العالم - قطر تحقق الفوز الأول.. والإمارات تخسر 5 نقاط على ملعبها

حقق منتخب قطر أول فوز بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، على حساب قيرغيزستان، في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الأولى.

المنتخب القطري خسر في الجولة الأولى على أرضه أمام الإمارات بثلاثية مقابل هدف، قبل أن يتعادل خارج أرضه في الجولة الثانية أمام كوريا الشمالية 2-2.

أحرز أهداف العنابي المعز علي عبدالله في الدقيقة 39، لينتهي الشوط الأول بتقدم قطر.

وفي الشوط الثاني، أضاف المنتخب القطري الهدف الثاني بعد خطأ مدافع قيرغيزستان تامرلان كوزيوبيف ليسجل هدفا في مرماه.

قلص منتخب قيرغيزستان النتيجة بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 76 عن طريق أليماردون شوكوروف، قبل أن ينهي إبراهيم الحسن على آمال الضيوف مسجلا الهدف الثالث لقطر.

بتلك النتيجة رفع المنتخب القطري رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع، متساويا مع الإمارات صاحب المركز الثالث بنفس الرصيد.

المنتخب الإماراتي سقط في فخ التعادل أمام كوريا الشمالية في المباراة التي أقيمت على استاد هزاع بن زايد.

تقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 66 عن طريق يحيى الغساني، ولكن نجح الضيوف في خطف التعادل في الدقيقة 86 عن طريق اللاعب جونغ ايل غوان، ليقتنص المنتخب الكوري نقطة جديدة أبقته في المركز الخامس برصيد نقطتين.

المنتخب الإماراتي رغم بدايته القوية في التصفيات بالفوز أمام قطر خارج الأرض، خسرت 5 نقاط على أرضها من مباراتين بالخسارة أمام إيران والتعادل أمام كوريا.

وكان منتخب إيران تعادل أمام مضيفه أوزبكستان لحساب المجموعة ذاتها، ليتقاسما الصدارة برصيد 7 نقاط لكل لمنتخب.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.