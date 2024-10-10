بالتسديد على المرمى وركلات الجزاء.. منتخب مصر يختتم تحضيراته لمواجهة موريتانيا

اختتم منتخب مصر تدريباته استعداداً لمواجهة موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا.

ويحل المنتخب الموريتاني ضيفا على منتخب مصر غدا الجمعة في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2025 بالمغرب.

بدأ مران منتخب مصر بالإحماءات ثم تقسيمة وحرص حسام حسن على إيقاف التدريب أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

كما اشتمل المران على التسديد على المرمى وضربات الترجيح.

شارك في مران المنتخب المصري 25 لاعبا وهم :

محمد الشناوي و المهدي سليمان و محمد عواد و مصطفي شوبير و رامي ربيعة و محمد عبد المنعم و أحمد رمضان بيكهام و خالد صبحي و محمد حمدي شرف و محمد شحاته و أحمد نبيل كوكا و أحمد عيد و حمدي فتحي و مروان عطية و محمود صابر و ناصر ماهر و أحمد سيد زيزو و نبيل عماد دونجا و محمود حسن تريزيجيه و محمد صلاح وعمر مرموش و مصطفي فتحي و إبراهيم عادل ومصطفي محمد أسامة فيصل.

ويحل المنتخب الموريتاني ضيفا على منتخب مصر في تمام السابعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب.

ويعود المنتخب الموريتاني لاستضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات على الملعب الأولمبي في نواكشوط.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.