منتخب مصر يرتدي زيه الأساسي أمام موريتانيا.. والضيوف بـ الأخضر

سيرتدي منتخب مصر زيه الأساسي خلال مواجهة موريتانيا بتصفيات أمم إفريقيا.

ويحل منتخب موريتانيا ضيفا على نظيره المصري مساء الجمعة على استاد القاهرة.

وأسفر الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر أمام موريتانيا عن ارتداء منتخب مصر القميص الأحمر و الشورت الأبيض و الجورب الأسود

بينما يرتدي منتخب موريتانيا القميص الأخضر و الشورت الأخضر.

ويحل المنتخب الموريتاني ضيفا على منتخب مصر في تمام السابعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب.

ويعود المنتخب الموريتاني لاستضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات على الملعب الأولمبي في نواكشوط.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.