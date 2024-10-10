كرة سلة - الاتحاد يهزم سبورتنج ويتأهل لنهائي البطولة العربية

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 21:55

كتب : FilGoal

الاتحاد ضد الوحدة الإماراتي - كرة سلة

فاز الاتحاد السكندري لكرة السلة، على حساب سبورتنج بنتيجة 83-72 في قبل نهائي البطولة العربية للأندية رجال رقم 36، والمقامة على صالة برج العرب في الإسكندرية.

الاتحاد السكندري نجح في الفوز ليتأهل إلى نهائي البطولة العربية، ليواجه العربي القطري يوم السبت.

ويأمل الاتحاد في التتويج بلقب البطولة العربية للمرة الثامنة في تاريخه، وكان آخر بطولة توج بها الاتحاد عام 2019 في المغرب.

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وكان العربي قد تأهل لنهائي البطولة العربية بعد فوزه أمام كاظمة الكويتي بنتيجة 87-80.

ولم يتوج سوى فريق قطري واحد في التاريخ بالبطولة العربية للسلة للأندية رجال، حين توج بها الريان في النسخة رقم 27 التي أقيمت في المغرب عام 2014.

وتقام البطولة العربية خلال الفترة من 1 إلى 12 أكتوبر بمشاركة فرق: سموحة وسبورتنج والاتحاد من مصر، والعربي والغرافة القطريين، وكاظمة والقادسية الكويتيين، والشارقة والبطائح والوحدة الإماراتيين، والسيب العماني، وشعب حضر موت اليمني.

وتم تقليص عدد الفرق المشاركة في البطولة إلى 12 فريقا بدلا من 16، بعد اعتذار 4 فرق عن المشاركة وهي بيروت والانطواني من لبنان، وترجي دراية الجزائري، وجمعية سلا المغربي، ليتم توزيع الـ12 فريق على مجموعتين كل مجموعة تضم 6 فرق.

وجاءت المجموعة الأولى والتي تضم الاتحاد السكندري كالآتي: الاتحاد السكندري – سموحة – البطائح الإماراتي – الشارقة الإماراتي – كاظمة الكويتي – العربي القطري.

بينما تضم المجموعة الثانية كل من: سبورتنج – الوحدة الإماراتي – القادسية الكويتي – الغرافة القطري – سيب العماني – شعب حضرموت اليمني.

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