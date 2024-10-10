بعد إصداره بطاقة للاعب.. الزمالك: يمكننا الآن تقديم شكوى ضد بوبيندزا ورابيد بوخارست

رد أحمد سالم المتحدث باسم نادي الزمالك، على الموقف القانوني للجابوني أرون بوبيندزا مهاجم فريق رابيد بوخارست الروماني.

وأعلن الفريق الروماني قيد بوبيندزا في قائمته بعد موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وأوضح سالم، أن طلب ااتحاد الروماني للبطاقة الدولية للاعب من اتحاد الكرة المصري يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين اللاعب وناديه الروماني وبالتالي يبدأ الزمالك اتخاذ إجراءاته القانونية.

وذكر المتحدث باسم الزمالك، أن النادي لم يكن يمكن أن يقدم شكوى رسمية بناء على أخبار متداولة في الإعلام دون وجود موقف رسمي قانوني.

وجاء بيان سالم من 9 نقاط عبر صفحته لتوضيح موقف اللاعب، كالتالي:

١- سلك نادي الزمالك الطرق الشرعية في التفاوض مع اللاعب وأسفر هذا التفاوض عن توقيع اللاعب على اتفاق للانتقال إلى نادي الزمالك.

٢- تضمن الاتفاق كافة الشروط والعناصر التي تجعل هذا الاتفاق في مرتبة التعاقد من ناحية المدة والراتب والمكافآت والحوافز والمزايا النقدية والعينية والتي وافق عليها اللاعب.

٣- فور الحصول على توقيع اللاعب بالموافقة علي شروط التعاقد تقدم نادي الزمالك بطلب إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للحصول على البطاقة الدولية للاعب.

٤- حصل الاتحاد المصري لكرة القدم على البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد الامريكي لكرة القدم بناء على المستندات المقدمة من نادي الزمالك والتي تضمنت اتفاق التعاقد وإنهاء تعاقد اللاعب مع النادي الأمريكي والتي أصبح بموجبها اللاعب لاعبا حرًا.

٥- أرسل نادي الزمالك إلى اللاعب تذاكر الطيران حسب الاتفاق إلا أنه تخلف عن الحضور دون إبداء أسباب.

٦- بعد تداول أخبار عن تفاوض النادي الروماني مع اللاعب، خاطب نادي الزمالك اللاعب والنادي الروماني محذرا من إبرام أي تعاقد لارتباط اللاعب مع نادي الزمالك باتفاق تعاقد.

٧- لم يمتثل النادي الروماني أو اللاعب لتحذيرات نادي الزمالك واستكملا إجراءات التعاقد.

٨- لا يستطيع نادي الزمالك تحريك شكوى رسمية استنادا على أخبار متداولة في الإعلام دون وجود موقف رسمي قانوني يدعم نادي الزمالك في شكواه.

٩- بعد طلب الاتحاد الروماني لكرة القدم البطاقة الدولية للاعب من الاتحاد المصري لكرة القدم، وهو ما يؤكد وجود علاقة تعاقدية بين اللاعب والنادي الروماني وإصدار فيفا بطاقة للاعب ستمكن النادي الروماني من تسجيل اللاعب، تحقق المركز القانوني الذي يُمَكّن نادي الزمالك في الشروع في تقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ضد اللاعب والنادي الروماني للحفاظ على حقوقة القانونية والمادية والأدبية.

من هو بوبيندزا؟

اللاعب الجابوني صاحب الـ28 عاما يستطيع اللعب كمهاجم وجناح أيمن وأيسر.

وبدأ بوبيندزا مشواره في مونانا الجابوني ومنه انتقل إلى بوردو ثم أجاكسيو وتور في فرنسا ثم انتقل إلى فييرينسي البرتغالي وهاتاي سبور التركي.

وسبق للاعب الجابوني خوض تجربتين في الدول العربية الأولى كانت مع العربي القطري والثاني مع الشباب السعودي.

وبعدهما انتقل إلى سينسيناتي الأمريكي قبل فسخ تعاقده.

وفي تجربته الأخيرة مع النادي الأمريكي شارك في 35 مباراة سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع خمسة آخرين.

ويملك بوبيندزا 29 مباراة مع منتخب الجابون سجل خلالهم خمسة أهداف