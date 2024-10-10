أردا جولر يكشف حقيقة خلافه مع أنشيلوتي

كشف التركي أردا جولير لاعب ريال مدريد حقيقة خلافه مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الفريق.

أردا جولر النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويتواجد جولر مع منتخب تركيا تحضيرا لمواجهتي مونتينيجرو وأيسلندا ضمن دوري الأمم الأوروبة.

وقال جولر في مؤتمر صحفي: "لا توجد أي مشكلات مع كارلو أنشيلوتي".

وأضاف "أحصل على مزيد من الدقائق خلال هذا العام مقارنة بالموسم الماضي. أريد أن أمثل بلدي بأفضل طريقة ممكنة".

صحيفة آس الإسبانية كشفت مؤخرا عن وجود رغبة لدى إدارة فنربخشة في التعاقد مع أردا جولر لاعب ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن جوزيه مورينيو مدرب فنربخشة طلب من إدارة النادي التحرك لاستعارة جولر على سبيل الإعارة خلال شهر يناير المقبل.

وأوضحت يوافق ريال مدريد على إعارة اللاعب ليكتسب خبرات أكبر بالمشاركة في عدد مباريات أكبر من التي يحصل عليها في ريال مدريد.

Arda Güler: "Carlo Ancelotti ile aramızda hiçbir sorun yok. Bu sene daha çok süre alıyorum. Ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum, her şey yolunda." pic.twitter.com/adS84qiSBn — Arda Güler Fan (@Arda_Guler_RM) October 10, 2024

وانضم اللاعب التركي صاحب الـ 19 عاما انضم لريال مدريد في بداية الموسم الماضي قادما من فنربخشة.

ولم يشارك جولر كثيرا سوى في نهاية الموسم الماضي بسبب تعرضه لإصابة طويلة في بدايته.

وخلال الموسم الحالي شارك جولر في 10 مباريات مع ريال مدريد ولم يسجل أو يصنع خلالهم.

وبشكل عام لعب جولر مع ريال مدريد حتى الآن 22 مباراة وتمكن من تسجيل 6 أهداف.

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