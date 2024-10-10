مران الأهلي - تدريبات بدنية وتقسيمة ضمن الاستعدادات لكأس السوبر المصري

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 21:15

كتب : FilGoal

مارسيل كولر - الأهلي

واصل فريق الأهلي تدريباته على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا لخوض منافسات بطولة كأس ‏السوبر المصري التي تقام بالإمارات خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.‏

وبدأ المران بمجموعة من الفقرات البدنية، أشرف عليها أندرياس إندويا مخطط الأحمال، واستمرت لمدة 25 دقيقة، وفقًا للبرنامج ‏الذي وضعه الجهاز الفني، لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب للبطولة.‏

وأدى اللاعبون فقرات خططية متنوعة، انتهت بتقسيمة بمشاركة اللاعبين، حرص خلالها مارسيل كولر المدير الفني،‏على تنفيذ العديد من الجوانب الفنية، في ضوء الاستعداد لمواجهة سيراميكا كيلوباترا بالدور نصف النهائي من البطولة.‏

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وحدد الجهاز الفني يوم 17 أكتوبر الجاري، موعدًا للسفر إلى الإمارات، بعد متابعة الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بالسفر ‏والإقامة والتنقلات قبل انطلاق منافسات البطولة.‏

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

ويشارك الأهلي في منافسات السوبر المصري بصفته بطل الدوري وبجانب كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا.

ويواجه الأهلي فريق سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري.

وتصل الفرق الأربعة إلى الإمارات يوم 17 أكتوبر، بينما تقام التدريبات الفرعية في اليوم التالي.

بعد ذلك يلعب الأهلي ضد العين الإماراتي في كأس إنتركونتيننتال للأندية يوم 20 أكتوبر.

الأهلي مران الأهلي
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