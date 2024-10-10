التشكيل - ريتيجي يقود هجوم إيطاليا.. وأوبيندا في مقدمة بلجيكا
الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 21:10
كتب : FilGoal
يحل منتخب بلجيكا ضيفا على إيطاليا في الجولة الثالثة من منافسات المستوى الأول لدوري الأمم الأوروبية.
وجاء تشكيل إيطاليا كالتالي:
حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما
خط الدفاع: جيوفاني دي لورنزو - أليساندرو باستوني - ريكاردو كالافيوري
خط الوسط: أندريا كامبياسو - دافيدي فراتيزي - صامويلي ريتشي - ساندرو تونالي - فيديريكو ديماركو
خط الهجوم: لورنزو بيليجريني - ماتيو ريتيجي
أما تشكيل بلجيكا فجاء كالتالي:
حراسة المرمى: كوين كاستيلز
خط الدفاع: زينو ديباست - فاوت فايس - أرثر ثياتي - ماكسيم دي كويبر
خط الوسط: يوري تيليمانس - أوريل مانجالا
أمامهما: شارل دي كيتيلاري - لياندرو تروسار - جيريمي دوكو
خط الهجوم: لويس أوبيندا
ويحتل منتخب إيطاليا صدارة المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، فيما يأتي منتخب بلجيكا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بفارق المواجهات المباشرة عن فرنسا.