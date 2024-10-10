انتهت تصفيات كأس العالم - العراق (1)-(0) فلسطين

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 20:55

كتب : FilGoal

وسام أبو علي - منتخب فلسطين أمام الأردن

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة العراق وفلسطين ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويقود وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، تشكيل منتخب فلسطين، فيما يتواجد عمر فرج مهاجم نادي الزمالك على مقاعد البدلاء.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

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ويحتل منتخب كوري الجنوبية صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما يتواجد المنتخب العراقي ثانيا برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الأردن، يليه الكويت بـ3 نقاط، ثم يحل المنتخب الفلسطيني والعماني في المركز الأخير برصيد نقطة لكل منتخب.

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انتهت المباراة بفوز المنتخب العراقي بهدف نظيف.

ق 77.. فرصة خطيرة لوسام أبو علي وحارس العراق يتصدى لرأسية المهاجم الفلسطيني.

ق 70.. تلقى ياسر حمد مدافع فلسطين والزمالك السابق بطاقة صفراء بعد تدخله القوي على لاعب العراق.

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم العراق 1-0

ق 32.. جوووووول أول للمنتخب العراقي عن طريق المهاجم أيمن حسين بعد مجهود قوي من اللاعب في استخلاص الكرة والمرور داخل منطقة الجزاء قبل التسديد في شباك المنتخب الفلسطيني.

ق 24.. رأسية خطيرة من أيمن حسين مهاجم العراق ولكن تصدى لها الحارس الفلسطيني.

ق 13 .. تسديدة قوية بالقدم اليسرى للاعب العراق أمير العماري من ضربة حرة مباشرة مرت بجوار القائم بقليل.

ق 12.. بطاقة صفراء لمدافع فلسطين عميد محاجنة، وضربة حرة مباشرة للعراق على حدود منطقة الجزاء

انطلاق المباراة

فلسطين العراق تصفيات كأس العالم وسام أبو علي
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