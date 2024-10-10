انتهت في تصفيات كأس العالم - السعودية (0)-(2) اليابان.. الخسارة الأولى

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة السعودية أمام اليابان في تصفيات كأس العالم.

ويتصدر اليابان ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط بعد جولتين.

لمتابعة مباراة السعودية أمام اليابان دقيقة بدقيقة من هنا.

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نهاية المباراة

ق88 ضربة رأسية متقنة من صالح الشهري تضيع بغرابة أمام مرمى المنتخب الياباني

ق80 أوجاوا يسجل الهدف الثاني لمنتخب اليابان بضربة رأسية متقنة.

ق60 عرضية متقنة وضربة رأسية خطيرة من حسن قادش تمر اعلى مرمى اليابان بقليل

بداية الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق41 تسديدة صاروخية من سعود عبد الحميد وتصدي رائع من حارس مرمى منتخب اليابان سوزوكي

ق14 كمادا يسجل الهدف الأول لمنتخب اليابان في شباك السعودية بعد متابعة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

ق12 عرضية خطيرة من ميتوما يبعده حسان تمبكتي مدافع السعودية

ق8 تبادل رائع للكرة تختتم بتسديدة رائعة من سالم الدوسري يتصدى لها حارس مرمى اليابان

ق3 انطلاق سريعة من سالم الدوسري من الجهة اليسرى وعرضية خطيرة يبعدها الدفاع الياباني

انطلاق المباراة