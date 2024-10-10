مزراوي يخضع لعملية جراحية في القلب

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 20:40

كتب : FilGoal

نصير مزراوي - مانشستر يونايتد

يخضع المغربي نصير مزراوي لاعب مانشستر يونايتد لعملية جراحية على مستوى القلب.

نصير مزراوي

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وانضم مزراوي إلى مانشستر يونايتد هذا الصيف قادما من بايرن ميونيخ.

وبحسب شبكة بي إن سبورتس القطرية، فإن مزراوي لاعب مانشستر يونايتد، يخضع لعملية جراحية على مستوى القلب.

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واوضحت التقارير أن العملية التي سيجريها مزراوي، احترازية من أجل تنظيم ضربات القلب.

وذكرت التقرير أن مزراوي سيكون متاحا لخوض المباريات خلال الأسابيع المقبلة.

وانتقل مزراوي إلى يونايتد بعقد يمتد حتى صيف 2028.

مزراوي صاحب الـ26 عاما يجيد اللعب في مركزي الظهير الأيمن والأيسر وكذلك قلب الدفاع.

ولعب الدولي المغربي 10 مباريات بقميص مانشستر يونايتد وصنع هدفا.

وبات مزراوي رابع لاعب عربي في تاريخ مانشستر يونايتد، بعد مواطنه سفيان أمرابط والتونسي حنبعل مجبري والعراقي زيدان إقبال.

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