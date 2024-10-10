تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي أمام العراق في تصفيات كأس العالم

يقود وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي، تشكيل منتخب فلسطين في مواجهة مضيفه العراق ضمن مباريات الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية من الدور الثالث بتصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم.

ويتواجد عمر فرج مهاجم نادي الزمالك على مقاعد بدلاء منتخب فلسطين.

وكشف مكرم دبدوب مدرب المنتخب الفلسطيني عن تشكيل الفدائي الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: توفيق علي

الدفاع: مصعب بطاط - ميلاد تيرمانيني - سامر الجندي - عميد محاجنة

الوسط: محمد باسم رشيد - مصطفى زيدان - عدى خروب - علاء الدين حسن

الهجوم: عدى الدباغ - وسام أبو على.

وعلى مقاعد البدلاء: 2 محمد خليل - 4 ياسر حمد - 9 زيد قنبر - 10 محمود أبو وردة - 12 كاميلو سالدانا - 13 عمر فرج - 16 براء خروب - 18 عميد صوافطة - 22 مهدي يوسف - 23 محمد درويش

أما الإسباني خيسوس كاساس المدير الفني للعراق فكشف عن تشكيلته التي جاءت كالتالي:

جلال حسن 12 - زيد تحسين 6 - ميرخاس دوسكي 23 - مناف يونس 2 - حسن علي 3 - صفاء هادي 7 - أمير العماري 16 - إبراهيم بايش 8 - يوسف الأمين 19 - علي جاسم 17 - أيمن حسين 18

وعلى مقاعد البدلاء: 1 فهد طالب - 22 حسين حسن - 5 علي فائز - 15 أحمد يحيى - 21 مصطفى سعدون - 11 لؤي العاني - 9 أحمد ياسين - 13 محمد الطائي - 14 أمجد عطوان - 4 لوكاس شيلمون - 20 أمين الحموي - 10 مهند علي

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

ويحتل منتخب كوري الجنوبية صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على حساب الأردن 2-0.

ويتواجد المنتخب العراقي ثانيا برصيد 4 نقاط، بالتساوي مع الأردن، يليه الكويت بـ3 نقاط، ثم يحل المنتخب الفلسطيني والعماني في المركز الأخير برصيد نقطة لكل منتخب.

المنتخب الفلسطيني نجح في خطف نقطة التعادل أمام كوريا الجنوبية، قبل الخسارة أمام الأردن 3-1.

أما المنتخب العراقي فحقق الفوز على حساب منتخب عمان بهدف نظيف، قبل التعادل أمام الكويت سلبيا.

ويلتقي في الجولة المقبلة المنتخب العراقي أمام كوريا الجنوبية، فيما يلتقي المنتخب الفلسطيني أمام الكويت.