تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 19:48

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني - إيطاليا

يعتمد الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب السعودية على سعود عبد الحميد لاعب روما في التشكيل الأساسي لمواجهة اليابان.

ويلعب منتخب السعودية ضد اليابان بعد قليل ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم 2026.

فيما يتواجد سالم الدوسري وأيمن يحيى وفراس البريكان في الخط الأمامي للمنتخب السعودي أمام اليابان.

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وأعلن مانشيني تشكيل السعودية لمواجهة اليابان كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الكسار

الدفاع: حسن كادش - حسان تمبكتي - علي لاجامي - سعود عبد الحميد

الوسط: مصعب الجوير - ناصر الدوسري - عبد الإله المالكي

الهجوم: سالم الدوسري - فراس البريكان - أيمن يحيى.

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الأخضر تعادل في الجولة الأولى أمام أندونيسيا بهدف لكل فريق، قبل الفوز على الصين بالجولة الثانية بهدفين مقابل هدف.

ويحتل المنتخب الياباني صدارة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، يليه المنتخب السعودي برصيد 4 نقاط ثم البحرين برصيد 3 نقاط.

وتأتي إندونيسيا في المركز الرابع بنقطتين، وأستراليا خامسة بنقطة، وأخيرا المنتخب الصيني دون نقاط.

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