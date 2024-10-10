وكيل بنتايك: نكذب إيجابية عينة المنشطات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 19:31

كتب : FilGoal

محمود بنتايك - الزمالك

نفت وكالة "بريميير أرت" للاعبين المسؤولة عن إدارة أعمال المغربي محمود بنتايك ظهير الزمالك ما تردد عن اتهامه بظهور مادة محظورة في تحليله للمنشطات عقب مباراة كأس السوبر الإفريقي.

محمود بنتايك

النادي : الزمالك

الزمالك

ونشر بنتايك عبر إنستجرام بيان الوكالة الذي جاء كالتالي:

نحن وكلاء أعمال اللاعب محمود بنتايك نعرب عن استنكارنا الشديد للحملة المضللة التي تشنها بعض وسائل الإعلام والصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي والمبنية على إشاعات وأخبار كاذبة منذ انضمام اللاعب إلى نادي الزمالك المصري.

باسم اللاعب نكذب هذه الادعاءات خصوصا الإشاعة الأخيرة المتعلقة بإيجابية عينة المنشطات.

نعتبر نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة تشهيرا واضحا واعتداء غير مقبول على سمعة لاعب قدم الكثير لكرة القدم.

هذه الشائعات لا تعكس فقط غياب الاحترام للحقائق بل تكشف عن عدم مسؤولية مهنية في بعض وسائل الإعلام.

أي ادعاء يتعلق بالتحليلات الطبية يجب أن يستند إلى أدلة موثوقة وهو ما تفتقر إليه هذه المزاعم.

نؤكد بصفتنا ممثلين رسميين للاعب محمود بنتايك أننا لن نتجاهل هذه الهجمات، وسنتخذ إجراءات قانونية صارمة ضد كل من يساهم في نشر هذه الشائعات أو التشهير باللاعب دون أدلة ملموسة.

نحن ملتزمون بحماية حقوق اللاعب والدفاع عن سمعته بكل الوسائل القانونية المتاحة.

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وفاز الزمالك على الأهلي بركلات الترجيح في مباراة كأس السوبر الإفريقي التي شهدت ظهور بنتايك الرسمي الأول مع الفريق الأبيض.

محمود بنتايك الزمالك كأس السوبر الإفريقي
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