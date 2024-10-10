في غياب سون.. كوريا الجنوبية تلحق بـ الأردن الهزيمة الأولى في تصفيات كأس العالم

تلقى منتخب الأردن أول خسارة له أمام كوريا الجنوبية في الجولة الثالثة من الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

أحرز هدفي منتخب كوريا لي جاي سونج في الدقيقة 38، من رأسية وسط غياب الدفاع الأردني، لينتهي الشوط الأول بتقدم الضيوف 1-0.

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وفي الشوط الثاني، أضاف أوه هيون جيو الهدف الثاني لكوريا في الدقيقة 68 من تسديدة قوية سكنت شباك الأردن.

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وتوقف رصيد المنتخب الأردني عند 4 نقاط في المركز الثالث بالمجموعة، فيما تصدر منتخب كوريا المجموعة برصيد 7 نقاط.

وغاب سون هيونج مين نجم توتنام الإنجليزي ومنتخب كوريا، عن المباراة بعد استبعاده بسبب الإصابة، ليغيب عن مواجهتي الأردن والعراق في الجولتين الثالثة والرابعة.

وكشف الاتحاد الكوري عن إصابة سون في أوتار الركبة اليسرى، خلال مواجهة توتنام أمام كاراباج في الدوري الأوروبي الأسبوع الماضي.

المرحلة الثالثة في تصفيات آسيا تتكون من 3 مجموعات، في كل مجموعة 6 فرق، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم، فيما تخوض الفرق أصحاب المركزين الثالث والرابع ملحق جديد.

المنتخب الأردني حقق الفوز في الجولة الأولى أمام السعودية عقر دار الأخضر السعودي، قبل الفوز في الجولة الثانية على حساب فلسطين بنتيجة 3-1.

ويلتقي يوم الخميس، في إطار نفس الجولة العراق أمام فلسطين، وعمان أمام الكويت، بالمجموعة ذاتها.

ولحساب المجموعة الأولى، تعادل منتخب أوزبكستان أمام ضيفه إيران سلبيا دون أهداف.

وتقاسم المنتخبان صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط بعد 3 جولات، فيما يلاحقهما المنتخب الإماراتي ثالث المجموعة برصيد 4 نقاط قبل مواجهة كوريا الشمالية اليوم.