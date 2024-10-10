الدرجة الثانية ب .. 3 انتصارات في 9 مباريات

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 19:20

كتب : رضا السنباطي

الترسانة - جمهورية شبين

أقيمت اليوم 9 مباريات في دوري القسم الثاني ب للجولة الأولى للمجموعة الثالثة والرابعة لمنطقة القاهرة والقنال.

ويتكون دوري القسم الثاني ب من 6 مجموعات وتقام مبارياته بنظام الدورين في كل مجموعة.

وتتأهل 6 فرق من دوري القسم الثاني ب إلى منافسات دوري المحترفين.

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وجاءت نتائج المجموعة الثالثة

6 أكتوبر برمانة 1-1 المستقبل سبورت

بورفؤاد 1-2 النصر

العبور 3-1 المريخ

الشمس 2-0 نجمة سيناء

وتختتم مباريات المجموعة بلقاء جنوب سيناء مع الشرقية غدا.

فيما جاءت نتائج المجموعة الرابعة

تيم إف سي 1-1 دياموند

جمهورية شبين 1-1 الإنتاج الحربي

بنها 0-0 إيسترن كومباني

ألو إيجيبت 0-0 اتحاد الشرطة.

مصر للتأمين 1-1 البلاستيك

القسم الثاني ب الدرجة الثانية
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