الدرجة الثانية ب .. 3 انتصارات في 9 مباريات
الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 19:20
كتب : رضا السنباطي
أقيمت اليوم 9 مباريات في دوري القسم الثاني ب للجولة الأولى للمجموعة الثالثة والرابعة لمنطقة القاهرة والقنال.
ويتكون دوري القسم الثاني ب من 6 مجموعات وتقام مبارياته بنظام الدورين في كل مجموعة.
وتتأهل 6 فرق من دوري القسم الثاني ب إلى منافسات دوري المحترفين.
وجاءت نتائج المجموعة الثالثة
6 أكتوبر برمانة 1-1 المستقبل سبورت
بورفؤاد 1-2 النصر
العبور 3-1 المريخ
الشمس 2-0 نجمة سيناء
وتختتم مباريات المجموعة بلقاء جنوب سيناء مع الشرقية غدا.
فيما جاءت نتائج المجموعة الرابعة
تيم إف سي 1-1 دياموند
جمهورية شبين 1-1 الإنتاج الحربي
بنها 0-0 إيسترن كومباني
ألو إيجيبت 0-0 اتحاد الشرطة.
مصر للتأمين 1-1 البلاستيك
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