خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 18:53

كتب : عمرو نبيل

حسين السيد - المصري

توصل نادي سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلم FilGoal.com أن صفقة انتقال حسين السيد ستكون بشكل نهائي، وسيوقع اللاعب على عقود تمتد لـ3 سنوات، ليسافر مباشرة إلى الإمارات للانضمام لمعسكر الفريق.

وسيخوض سيراميكا كليوباترا بطولة السوبر المصري في الإمارات، يواجه الأهلي يوم 20 أكتوبر في قبل النهائي.

أخبار متعلقة:
حسام حسن: لن يتقدم الدوري المصري إلا بالتخلص من القديم.. لا تعيدوا هؤلاء مرة أخرى السوبر المصري - سيراميكا أول الواصلين إلى الإمارات خدمة في الجول - طرح تذاكر السوبر المصري

يمتد تعاقد حسين السيد مع المصري حتى صيف 2025.

ويلتقي سيراميكا أمام الأهلي، فيما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، على أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 24 أكتوبر.

ولعب حسين السيد 21 مباراة الموسم الماضي، و3 مباريات في كأس الرابطة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.

الأهلي الزمالك كأس الاتحاد للشباب
نرشح لكم
تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي أمام العراق في تصفيات كأس العالم وكيل بنتايك: نكذب إيجابية عينة المنشطات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة حسام حسن: لن يتقدم الدوري المصري إلا بالتخلص من القديم.. لا تعيدوا هؤلاء مرة أخرى مؤتمر حسام حسن: لماذا لم يقلل أحد من تأهل مصر لكأس العالم 2018؟ وعاملوا المنتخب مثل الأندية كما كشف في الجول.. بلال السيد إلى الجونة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقفه بعد قرار فيفا بشأن بطاقة بوبيندزا اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات تقرير روماني: فيفا أخطر رابيد بوخارست بقيد بوبيندزا دون الدفع لـ الزمالك
أخر الأخبار
مباشر تصفيات كأس العالم - السعودية ضد اليابان 4 دقيقة | سعودي في الجول
مزراوي يخضع لعملية جراحية في القلب 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي أمام العراق في تصفيات كأس العالم 30 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
وكيل بنتايك: نكذب إيجابية عينة المنشطات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة ساعة | الكرة المصرية
في غياب سون.. كوريا الجنوبية تلحق بـ الأردن الهزيمة الأولى في تصفيات كأس العالم ساعة | الوطن العربي
الدرجة الثانية ب .. 3 انتصارات في 9 مباريات ساعة | القسم الثاني
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات