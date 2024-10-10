خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد
الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 18:53
كتب : عمرو نبيل
توصل نادي سيراميكا كليوباترا لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد ظهير أيسر الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
حسين السيد
النادي : المصري
وعلم FilGoal.com أن صفقة انتقال حسين السيد ستكون بشكل نهائي، وسيوقع اللاعب على عقود تمتد لـ3 سنوات، ليسافر مباشرة إلى الإمارات للانضمام لمعسكر الفريق.
وسيخوض سيراميكا كليوباترا بطولة السوبر المصري في الإمارات، يواجه الأهلي يوم 20 أكتوبر في قبل النهائي.
يمتد تعاقد حسين السيد مع المصري حتى صيف 2025.
ويلتقي سيراميكا أمام الأهلي، فيما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، على أن تقام مباراتي النهائي وتحديد المركز الثالث يوم 24 أكتوبر.
ولعب حسين السيد 21 مباراة الموسم الماضي، و3 مباريات في كأس الرابطة، ولم يسجل أو يصنع أي هدف.
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