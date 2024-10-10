حسام حسن: لن يتقدم الدوري المصري إلا بالتخلص من القديم.. لا تعيدوا هؤلاء مرة أخرى

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن نصيحته بشأن مستقبل الدوري المصري والكرة المصرية على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال حسن في المؤتمر: "أرجو أن يصبح للدوري المصري شكل كبير مثل الدوريات العربية وهذا لن يحدث إلا حين يأتي أشخاص نظيفة القلب والعقل ونتخلص من القديم المتشبث بالكرة المصرية في آخر 10 أو 15 عاما".

وأوضح "لا تعيدوهم مرة أخرى. البطولة التي أقيمت في مصر (أمم إفريقيا 2019) شاهدة على ذلك".

وأكمل "هذه نصيحة من شخص قضى عمره كله في كرة القدم ويريد أن يكون الدوري المصري أقوى شيء".

واختتم "لن يحدث ذلك إلا حين يأتي أشخاص يريدون العمل لأجل مصر فقط".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام موعد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات، حيث يتم فتح باب الترشح يوم 10 نوفمبر، وتقام الانتخابات يوم 10 ديسمبر.

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كل من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس.

والأعضاء كل من حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرافعي.

ولم يعلن الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة حتى الآن سوى أحمد مجاهد الرئيس السابق للجنة المكلفة لإدارة الاتحاد.

بينما أعلن عفت السادات رئيس الاتحاد السكندري السابق ترشحه لاتحاد الكرة عبر FilGoal.com.

ويحل المنتخب الموريتاني ضيفا على منتخب مصر في تمام السابعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب.

ويعود المنتخب الموريتاني لاستضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات على الملعب الأولمبي في نواكشوط.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا كاب فيردي وموريتانيا بـ3 نقاط لكل منتخب، وأخيرًا بوتسوانا في ذيل المجموعة بدون رصيد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.