حسام حسن: لن يتقدم الدوري المصري إلا بالتخلص من القديم.. لا تعيدوا هؤلاء مرة أخرى

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 18:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر - حسام حسن

كشف حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر عن نصيحته بشأن مستقبل الدوري المصري والكرة المصرية على هامش المؤتمر الصحفي قبل مواجهة موريتانيا في تصفيات كأس أمم إفريقيا.

وقال حسن في المؤتمر: "أرجو أن يصبح للدوري المصري شكل كبير مثل الدوريات العربية وهذا لن يحدث إلا حين يأتي أشخاص نظيفة القلب والعقل ونتخلص من القديم المتشبث بالكرة المصرية في آخر 10 أو 15 عاما".

وأوضح "لا تعيدوهم مرة أخرى. البطولة التي أقيمت في مصر (أمم إفريقيا 2019) شاهدة على ذلك".

أخبار متعلقة:
مؤتمر حسام حسن: لماذا لم يقلل أحد من تأهل مصر لكأس العالم 2018؟ وعاملوا المنتخب مثل الأندية بقيادة باولو وتمساح.. قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية في أمم إفريقيا 2024 بعثة موريتانيا تصل القاهرة استعدادا لمواجهة منتخب مصر في الجول يكشف – خارطة طريق فئات منتخبات مصر.. 3 أجيال بلا منافسات رسمية حتى الآن

وأكمل "هذه نصيحة من شخص قضى عمره كله في كرة القدم ويريد أن يكون الدوري المصري أقوى شيء".

واختتم "لن يحدث ذلك إلا حين يأتي أشخاص يريدون العمل لأجل مصر فقط".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام موعد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات، حيث يتم فتح باب الترشح يوم 10 نوفمبر، وتقام الانتخابات يوم 10 ديسمبر.

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كل من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس.

والأعضاء كل من حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرافعي.

ولم يعلن الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة حتى الآن سوى أحمد مجاهد الرئيس السابق للجنة المكلفة لإدارة الاتحاد.

بينما أعلن عفت السادات رئيس الاتحاد السكندري السابق ترشحه لاتحاد الكرة عبر FilGoal.com.

ويحل المنتخب الموريتاني ضيفا على منتخب مصر في تمام السابعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب.

ويعود المنتخب الموريتاني لاستضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات على الملعب الأولمبي في نواكشوط.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا كاب فيردي وموريتانيا بـ3 نقاط لكل منتخب، وأخيرًا بوتسوانا في ذيل المجموعة بدون رصيد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.

حسام حسن الدوري المصري الكرة المصرية منتخب مصر
نرشح لكم
تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي أمام العراق في تصفيات كأس العالم وكيل بنتايك: نكذب إيجابية عينة المنشطات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد مؤتمر حسام حسن: لماذا لم يقلل أحد من تأهل مصر لكأس العالم 2018؟ وعاملوا المنتخب مثل الأندية كما كشف في الجول.. بلال السيد إلى الجونة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقفه بعد قرار فيفا بشأن بطاقة بوبيندزا اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات تقرير روماني: فيفا أخطر رابيد بوخارست بقيد بوبيندزا دون الدفع لـ الزمالك
أخر الأخبار
مباشر تصفيات كأس العالم - السعودية ضد اليابان 3 دقيقة | سعودي في الجول
مزراوي يخضع لعملية جراحية في القلب 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي أمام العراق في تصفيات كأس العالم 29 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
وكيل بنتايك: نكذب إيجابية عينة المنشطات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة ساعة | الكرة المصرية
في غياب سون.. كوريا الجنوبية تلحق بـ الأردن الهزيمة الأولى في تصفيات كأس العالم ساعة | الوطن العربي
الدرجة الثانية ب .. 3 انتصارات في 9 مباريات ساعة | القسم الثاني
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات