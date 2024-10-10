متفوقا على ماني وسالم الدوسري.. ديابي الأكثر صناعة للأهداف في الدوري السعودي

حقق الفرنسي موسى ديابي رقما مميزا في مناسفات الدوري السعودي بعد مرور 6 جولات.

موسى ديابي النادي : الاتحاد

وانضم ماني إلى اتحاد جدة هذا الصيف قادما من صفوف أستون فيلا الإنجليزي.

وبحسب الحساب الرسمي للدوري السعودي، فإن موسى ديابي الأكثر صناعة للأهداف حتى الآن في الموسم الحالي من الدوري السعودي بواقع 7 أهداف.

ويأتي السنغالي ساديو ماني لاعب النصر في المركز الثاني بعدما صنع 5 أهداف بالموسم الحالي.

وجاء سالم الدوسري نجم الهلال في المركز الثالث بواقع 3 أهداف متساويا مع الثنائي ستيفن بيرجوين لاعب اتحاد جدة وصالح العمري لاعب الرائد.

الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال هو متصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 9 أهداف.

ويأتي كريم بنزيمة لاعب اتحاد جدة في المركز الثاني برصيد 7 أهداف، ويليهما كريستيانو رونالدو هداف النصر برصيد 5 أهداف.

ويتصدر نادي الهلال جدول ترتيب الموسم الحالي من الدوري السعودي برصيد 18 نقطة بعدما حصد العلامة الكاملة في 6 مباريات.

ويأتي الاتحاد في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن النصر صاحب المركز الثالث.

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