كرة يد - الزمالك يكتسح كريكوس الإثيوبي في افتتاحية بطولة إفريقيا

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 17:58

كتب : FilGoal

الزمالك كرة يد

اكتسح فريق كرة اليد بنادي الزمالك منافسه كريكوس الإثيوبي بنتيجة 50-16 في افتتاحية مشواره ببطولة إفريقيا لليد.

وتستضيف المغرب بطولة إفريقيا لليد بمشاركة الأهلي والزمالك.

ويشارك الزمالك في بطولة إفريقيا باعتباره وصيف بطل الدوري الموسم الماضي.

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ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة ببطولة إفريقيا لليد مع أندية كريكوس الإثيوبي، ومنتدي المغربي، والصداقة الكاميروني.

ويعتبر الزمالك البطل التاريخي لمنافسات دوري أبطال إفريقيا لكرة اليد.

وتوج الأبيض بلقب أبطال إفريقيا 12 مرة وبفارق لقب عن المجمع البترولي الجزائري.

وكان آخر لقب حققه الزمالك في بطولة دوري الأبطال عام 2019 بدولة كاب فيردي.

يد الزمالك بطولة إفريقيا لليد
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