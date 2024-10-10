مؤتمر حسام حسن: لماذا لم يقلل أحد من تأهل مصر لكأس العالم 2018؟ وعاملوا المنتخب مثل الأندية

استنكر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر اللهجة المنتشرة عن ضعف خصوم المنتخب في تصفيات كأس أمم إفريقيا وتصفيات كأس العالم.

وقال حسين في المؤتمر الصحفي: "موريتانيا منتخب يملك طموحا كبيرا وأحترمه كثيرا. إنه خصم قوي حقق نتائج جيدة ضد منتخبات كبيرة".

وأضاف "حين تم إجراء القرعة قالوا في البداية إنها مجموعة مصر ولكننا نواجه منتخبات هي القوة القادمة في إفريقيا، وأرجو من الجميع في البرامج والمواقع ومنصات التواصل أن يأخذوا حذرهم من لهجة "نحن لا نواجه أحدا وسنصل إلى كأس العالم بسهولة".

وأوضح "نتعامل مع قرعة بطولات الأندية الإفريقية بحذر ونتحدث عن توازن القوى التي تواجهها الأندية المصرية فلماذا لا نفعل ذلك مع المنتخب؟ علما بأننا فقط من نملك لاعبين دوليين في الأندية بجانب 2 أو 3 في صنداونز. لاعبو المنتخبات الإفريقية معظمهم في أوروبا بينما نملك نحن 7 محترفين فقط".

وواصل "أنا أتحمل المسؤولية بالكامل مع الجهاز ولي وجهة نظري في اختيار اللاعبين وتوظيفاتهم وهذا يختلف في الأندية عن المنتخبات".

وأكمل "نحن نعظم الأجانب ولا نشيد ببعضنا البعض إلا على استحياء. لست باحثا عن "تريند" ولست قادما بناء على اسمي. نحن عند حسن ظن من اختارونا وسنعمل مهما كان حجم المساندة التي نريدها للمنتخب وليس لحسام وإبراهيم حسن".

وتابع "كنت أتمنى أن تنظروا للإيجابيات التي تحدث والتي كانت يجب أن تحدث قبل بطولتين لأمم إفريقيا. ليس إحلالا وتجديدا بل تلاحم أجيال، وإن لم يحدث ستفاجأ بهزة صعبة للكرة المصرية".

وتساءل "لم يقلل أحد من تأهل منتخب مصر إلى كأس العالم 2018 على حساب الكونغو وأوغندا ومعهما غانا. لم يقُل أحد "من الكونغو؟" مع احترامي لها. قضينا 7 أشهر في المهمة ويُقال أننا لم نواجه أحدا. لماذا يتم التقليل من مجهود الناس"؟

وأردف "نسعى لجمع النقاط وهدفنا في المباريات الخارجية هو ألا نخسر إن لم نفُز. هذا هو طريق تحقيق الهدف "السهل" من وجهة نظر الناس. أن نفوز في ملعبنا ولا نخسر خارجه".

وأضاف المدرب "أخبروني أن الخصوم رفعوا الراية البيضاء وسأطلب من اللاعبين أن يسترخوا. تصفيات كأس العالم 30 نقطة أي أشبه بالدوري ومن الممكن أن يحدث أي شيء. هل تستهونوا بإثيوبيا؟ لها تاريخ معنا كأندية ومنتخبات. كاب فيردي كانت قريبة من الفوز علينا وموريتانيا فازت على الجزائر وبوركينا فاسو تعادلت مع السنغال واحتلت المركز الرابع في أمم إفريقيا 2021".

وبسؤاله عن المراكز التي توجد بها مشاكل: "من يتولى قيادة منتخب مصر لا يجب أن تكون لديه أي مشكلة. في التوقف السابق لعبنا بدون محمد عبد المنعم ومصطفى محمد وعمر مرموش. لا يجوز أن تعاني من العجز كمدرب لمنتخب بلد، ولا حتى في الأندية لأن قائمتك مكونة من 35 لاعبا".

وأوضح "الأهلي والزمالك تعاقدا مع ثنائي أجنبي في مركز الظهير الأيسر وكان الأهلي يلعب بكريم فؤاد في الظهير الأيسر وهو أيمن القدم رغم أن هناك قطاع ناشئين. في المستقبل يجب أن يكون هناك المزيد من إفراز اللاعبين وهذا سيتم من خلال الأندية".

وتابع "القناعة المتبادلة بين اللاعبين والجهاز الفني هي سر قوة المنتخب. حين يقتنع اللاعبون بقائدهم أو مدربهم سيقدمون كل ما لديهم وهذا ينطبق على أي مجال وليس الكرة فقط. نحن ندرس الخصوم ونلعب بالطريقة المناسبة للاعبين لدينا ثم يأتي دور الروح والدوافع. روح بلا تنظيم لا تنفع والعكس صحيح".

واختتم "في كل معسكر كنا نواجه لغما. فتارة نجد اللاعبين المحليين لم يتدربوا جيدا ونضطر نحن لضبط الأمور وتارة نجد اللاعبين المحترفين بالكاد يصلون قبل المباريات".

ويحل المنتخب الموريتاني ضيفا على منتخب مصر في تمام السابعة مساء الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس الأمم 2025 في المغرب.

ويعود المنتخب الموريتاني لاستضافة نظيره المصري في مباراة الجولة الرابعة للتصفيات على الملعب الأولمبي في نواكشوط.

وكان منتخب مصر قد فاز في أول مباراتين على كاب فيردي وبوتسوانا ليتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة.

ويحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، يليه منتخبا كاب فيردي وموريتانيا بـ3 نقاط لكل منتخب، وأخيرًا بوتسوانا في ذيل المجموعة بدون رصيد.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تغيير طاقم حكام مباراة منتخب مصر ضد موريتانيا.

وكان من المقرر أن المباراة طاقم تحكيم جنوب إفريقي بقيادة توم أبو نجيل قبل أن يتم تعيين حكم تشادي بدلا منه بقيادة الحاجي ألاو.

وضمت قائمة منتخب مصر خمسة لاعبين من فريق الأهلي ومثلهم من الزمالك.

واستمر غياب عمر جابر ظهير أيمن الزمالك ومحمد شريف مهاجم الخليج وسام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون الإنجليزي.

وغاب الثلاثي أحمد حجازي ومحمد النني وإمام عاشور.