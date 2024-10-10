السوبر المصري - سيراميكا أول الواصلين إلى الإمارات

وصلت بعثة نادي سيراميكا كليوباترا إلى الإمارات يوم الخميس استعدادا لخوض مباريات كأس السوبر المصري.

وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات السوبر المصري خلال الفترة من 20 إلى 24 أكتوبر الجاري.

وأفاد مجلس أبو ظبي الرياضي في بيان: "بشعار (مصر والإمارات قلب واحد)، استقبل مجلس أبو ظبي الرياضي وفد نادي سيراميكا كليوباترا، الذي وصل إلى الإمارات، استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال".

ويلعب الأهلي والزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا منافسات السوبر المصري في الإمارات.

بشعار "مصر والإمارات قلب واحد"، استقبل مجلس أبوظبي الرياضي وفد نادي سيراميكا كليوباترا، الذي وصل إلى الإمارات، استعداداً لخوض منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال (أبوظبي 2024). مرحباً بكم في أبوظبي pic.twitter.com/3QgH25i9X3 — مجلس أبوظبي الرياضي (@AbuDhabiSC) October 10, 2024

إلى ذلك، أعلنت شركة تيكت ماستر عن فتح باب حجز تذاكر مباريات كأس السوبر المصري.

وجاءت قيمة التذاكر كالآتي:

20 درهما (ما يوازي 265 جنيها مصريا)

30 درهما (ما يوازي 400 جنيه مصري)

يمكنكم حجز التذاكرمن هــــنــــا

وجاءت مباريات نصف النهائي كالآتي بتوقيت مصر:

الأحد 20 أكتوبر

الزمالك × بيراميدز (4:05 عصرا)

الأهلي × سيراميكا كليوباترا (8 مساء)

بينما تقام مباراتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم 24 أكتوبر الجاري.

قبل أيام، أصدر مجلس أبوظبي الرياضي بيانا رسميا بشأن استضافة مسابقة السوبر المصري 2024 بمشاركة أربعة فرق.

وكان بيان مجلس أبو ظبي الرياضي كالآتي:

"تستضيف أبوظبي منافسات كأس السوبر المصري للأندية الأبطال 2024 بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي والشركة المتحدة للرياضة، خلال الفترة 20 إلى 24 أكتوبر الجاري".

"تصل فرق الأهلي وسيراميكا كليوباترا وبيراميدز والزمالك يوم 17 أكتوبر الجاري، إذ تقام يوم 18 أكتوبر التدريبات الفرعية بينما التدريبات الرسمية يوم 19 استعدادا لمباراتي نصف النهائي، وتجري الفرق تدريبات فرعية يومي 21 و22 بينما الرسمية يوم 23 استعدادا لمواجهتي المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية".

"ويلتقي يوم الأحد الموافق 20 أكتوبر على استاد محمد بن زايد فريقا الأهلي وسيراميكا كليوباترا الساعة 8 مساء بتوقيت مصر، بينما على استاد آل نهيان يواجه الزمالك فريق بيراميدز الساعة 4:05".

"يلتقي يوم الخميس 24 أكتوبر، الفائزان في النهائي على استاد محمد بن زايد 8 مساء، وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع على استاد آل نهيان 4:05 مساء".

ويعتبر الأهلي البطل التاريخي لمسابقة السوبر المصري برصيد 14 لقبا بينما الزمالك في المركز الثاني بـ 4 ألقاب.

ولم يسبق لفريقي بيراميدز أو سيراميكا كليوباترا التتويج بلقب السوبر المصري من قبل.

ويشارك بيراميدز في كأس السوبر للمرة الثالثة على التوالي، بينما سيراميكا كليوباترا يشارك للمرة الثانية.

وكان الأهلي قد توج بآخر ثلاث نسخ أقيمت وجميعهم في الإمارات أمام فرق الزمالك وبيراميدز ومودرن فيوتشر على الترتيب.

أما الزمالك فكانت آخر تتويجاته بلقب السوبر المصري في 2020.