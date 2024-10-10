كفاراستخيليا لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي.. وبطاقة خاصة في FC 25

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 16:42

كتب : FilGoal

خيفتشيا كفاراستيخيليا

حصد خيفتشيا كفاراستخيليا جناح نابولي جائزة أفضل لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي موسم 2024-25.

وتفوق الجورجي على كل من البرازيلي بريمير مدافع يوفنتوس والأرجنتيني سانتياجو كاسترو مهاجم بولونيا وباتريك كوتروني مهاجم كومو وفيدريكو ديماركو ظهير إنتر وكريستان بوليسيتش جناح ميلان.

وأصبح كفاراستخيليا أكثر لاعب حصدا لجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري منذ تقديم الجائزة لأول مرة موسم 2019-20 بالتساوي مع الأرجنتيني باولو ديبالا.

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وسبق أن فاز الجورجي بالجائزة 3 مرات في موسم 2022-23.

وبات نابولي أكثر فريق يفوز لاعبيه بجائزة أفضل لاعب في الشهر برصيد 9 مرات ويليه ميلان برصيد 7 مرات.

وحاز اللاعب على بطاقة خاصة صدرت في طو "ألتميت تيم" في لعبة FC 25.

وتحمل البطاقة طاقات إجمالية تصل لـ 87 حيث تمكن له اللعب كجناح أيسر وأيمن.

وستحتاج لإكمال 3 تحديات من أجل الحصول على البطاقة الخاصة، والتي ستكلفك ما يقارب 241 ألف في اللعبة.

اللاعب البالغ 23 عاما خاض في شهر سبتمبر 4 مباريات سجل هدفين وصنع هدفا وساهم في تصدر كتيبة أنطونيو كونتي لترتيب الدوري الإيطالي مبكرا.

خيفتشيا كفاراستيخيليا نابولي لاعب الشهر في الدوري الإيطالي
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