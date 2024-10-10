كفاراستخيليا لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي.. وبطاقة خاصة في FC 25

حصد خيفتشيا كفاراستخيليا جناح نابولي جائزة أفضل لاعب شهر سبتمبر في الدوري الإيطالي موسم 2024-25.

وتفوق الجورجي على كل من البرازيلي بريمير مدافع يوفنتوس والأرجنتيني سانتياجو كاسترو مهاجم بولونيا وباتريك كوتروني مهاجم كومو وفيدريكو ديماركو ظهير إنتر وكريستان بوليسيتش جناح ميلان.

وأصبح كفاراستخيليا أكثر لاعب حصدا لجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري منذ تقديم الجائزة لأول مرة موسم 2019-20 بالتساوي مع الأرجنتيني باولو ديبالا.

وسبق أن فاز الجورجي بالجائزة 3 مرات في موسم 2022-23.

A fourth @SerieA Player of the Month to add to the collection. Congratulations to September’s winner, Khvicha Kvaratskhelia.#FC25 pic.twitter.com/1i7zZF3CS4 — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) October 10, 2024

وبات نابولي أكثر فريق يفوز لاعبيه بجائزة أفضل لاعب في الشهر برصيد 9 مرات ويليه ميلان برصيد 7 مرات.

وحاز اللاعب على بطاقة خاصة صدرت في طو "ألتميت تيم" في لعبة FC 25.

وتحمل البطاقة طاقات إجمالية تصل لـ 87 حيث تمكن له اللعب كجناح أيسر وأيمن.

وستحتاج لإكمال 3 تحديات من أجل الحصول على البطاقة الخاصة، والتي ستكلفك ما يقارب 241 ألف في اللعبة.

اللاعب البالغ 23 عاما خاض في شهر سبتمبر 4 مباريات سجل هدفين وصنع هدفا وساهم في تصدر كتيبة أنطونيو كونتي لترتيب الدوري الإيطالي مبكرا.

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