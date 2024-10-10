كما كشف في الجول.. بلال السيد إلى الجونة

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 16:29

كتب : عمرو نبيل

بلال السيد - الاتحاد

أعلن نادي الجونة ضم بلال السيد قادما من الاتحاد السكندري.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق إتمام مع بلال السيد لضمه لمدة 3 سنوات في صفقة انتقال حر.

وأعلن الجونة ضم محمد محمود قادما من مودرن سبورت.

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وسبق أن كشف FilGoal.com إتمام الفريق الساحلي لاتفاق لضم كل من أحمد مجدي من بلدية المحلة ومحمود حسونة من الداخلية وفيفور أكيم من سيراميكا كليوباترا وأحمد العش من البنك الأهلي.

صاحب الـ23 عاما يجيد اللعب في مركزي الجناح وصانع الألعاب.

بلال السيد كان أحد اللاعبين الحاصلين على برونزية مسابقة كرة القدم للصالات في دورة الألعاب الأولمبية للشباب 2018.

وتألق بلال السيد بشدة في البطولة وسجل 7 أهداف، منها ثلاثية في شباك بنما بالدور الأول، بالإضافة إلى هدف مصر الوحيد أمام روسيا في نصف النهائي.

بلال السيد أحد أبناء الاتحاد السكندري وتم تصعيده للفريق الأول في صيف 2021.

ولعب السيد 6 أشهر معارا من الاتحاد السكندي إلى أسوان في الموسم قبل الماضي.

وخلال الموسم المنصرم لعب 10 مباريات مع الاتحاد السكندري ولم يسجل أو يصنع.

ويقود علاء عبد العال الفريق الساحلي فنيا بعدما أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 12 برصيد 39 نقطة.

كما وصل الفريق لربع نهائي كأس مصر في الموسم المنقضي.

بلال السيد الاتحاد الجونة
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