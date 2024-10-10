ساوثجيت: لن أعود للتدريب العام المقبل

أكد جاريث ساوثجيت مدرب منتخب إنجلترا السابق أنه لن يعود للتدريب خلال الأشهر المقبلة.

في يوليو الماضي، أعلن منتخب إنجلترا تنحي مدربه عن منصبه عقب الفشل في التتويج بلقب يورو 2024 بالهزيمة ضد إسبانيا في النهائي.

وقال ساوثجيت في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية B.B.C: "لن أعود إلى التدريب في العام المقبل، أنا متأكد من ذلك".

وأضاف صاحب الـ53 عاما "أحتاج إلى منح نفسي بعض الوقت لاتخاذ قرارات جيدة".

وتابع "عندما تخرج من منصب كبير حقا، تحتاج إلى منح جسدك وعقلك بعض الوقت للراحة".

وأسدل ساوثجيت الستار على 8 سنوات قضاهم على رأس القيادة الفنية لمنتخب إنجلترا.

وكان تعاقد المدرب صاحب الـ53 عاما يمتد حتى الـ31 من شهر ديسمبر المقبل.

وتولى ساوثجيت تدريب منتخب إنجلترا في عام 2016 بعد اليورو التي أقيمت السنة ذاتها.

وقاد ساوثجيت منتخب بلاده لبلوغ نصف نهائي كأس العالم 2018 والحصول على المركز الرابع.

وفي يورو 2020 فشل في التتويج باللقب في ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن بعدما هُزم بركلات الترجيح ضد إيطاليا.

وودع كأس العالم 2022 من ربع النهائي على يد فرنسا.

وأخيرا فشل في التتويج بيورو 2024 بالهزيمة من إسبانيا في النهائي.

وقاد ساوثجيت منتخب إنجلترا في 102 مباراة فاز في 64 مواجهة وهُزم في 18 وتعادل في 20.

وسجل منتخب إنجلترا تحت قيادته 230 هدفا واستقبل 86 آخرين.

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