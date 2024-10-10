اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 15:21

كتب : بسام أبو بكر

شعار اتحاد الكرة

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام موعد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات.

وكشف الاتحاد المصري في بيان موزع للصحفيين: "فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 10 نوفمبر".

وتابع "بينما تجرى الانتخابات يوم 10 ديسمبر".

أخبار متعلقة:
اتحاد الكرة: لن نتسبب في أذى للمنتخب.. لدينا ودائع بالملايين ولا نكلف الدولة شيئا اتحاد الكرة: مشاركة المنتخب في كأس العالم غير مهددة.. وغلق ملف مواجهة بلجيكا رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يدافع عن مبابي بركات: علاقتي انتهت باتحاد الكرة ولست مشرفا على منتخب الشباب.. وحقيقة راتب ميكالي

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كل من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس.

والأعضاء كل من حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرافعي.

ولم يعلن الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة حتى الآن سوى أحمد مجاهد الرئيس السابق للجنة المكلفة لإدارة الاتحاد.

بينما أعلن عفت السادات رئيس الاتحاد السكندري السابق ترشحه لاتحاد الكرة عبر FilGoal.com.

وسبق للسادات تولي رئاسة الاتحاد السكندري في عام 2011 وقدم استقالته بعد عامين.

ويتولى مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، المسؤولية منذ عام 2022.

اتحاد الكرة انتخابات الاتحاد المصري انتخابات اتحاد الكرة
نرشح لكم
تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي أمام العراق في تصفيات كأس العالم وكيل بنتايك: نكذب إيجابية عينة المنشطات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد حسام حسن: لن يتقدم الدوري المصري إلا بالتخلص من القديم.. لا تعيدوا هؤلاء مرة أخرى مؤتمر حسام حسن: لماذا لم يقلل أحد من تأهل مصر لكأس العالم 2018؟ وعاملوا المنتخب مثل الأندية كما كشف في الجول.. بلال السيد إلى الجونة مصدر من الزمالك يكشف لـ في الجول موقفه بعد قرار فيفا بشأن بطاقة بوبيندزا تقرير روماني: فيفا أخطر رابيد بوخارست بقيد بوبيندزا دون الدفع لـ الزمالك
أخر الأخبار
مباشر تصفيات كأس العالم - السعودية ضد اليابان 4 دقيقة | سعودي في الجول
مزراوي يخضع لعملية جراحية في القلب 11 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي أمام العراق في تصفيات كأس العالم 30 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم ساعة | سعودي في الجول
وكيل بنتايك: نكذب إيجابية عينة المنشطات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة ساعة | الكرة المصرية
في غياب سون.. كوريا الجنوبية تلحق بـ الأردن الهزيمة الأولى في تصفيات كأس العالم ساعة | الوطن العربي
الدرجة الثانية ب .. 3 انتصارات في 9 مباريات ساعة | القسم الثاني
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات