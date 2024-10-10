اتحاد الكرة يعلن موعد فتح باب الترشح وإجراء الانتخابات

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام موعد فتح باب الترشح وموعد إجراء الانتخابات.

وكشف الاتحاد المصري في بيان موزع للصحفيين: "فتح باب الترشح لانتخابات اتحاد الكرة يوم 10 نوفمبر".

وتابع "بينما تجرى الانتخابات يوم 10 ديسمبر".

وتولى مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي مهمته في يناير عام 2022 خلفا للجنة الثلاثية المؤقتة برئاسة أحمد مجاهد.

ويضم مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي كل من جمال علام رئيس الاتحاد، وخالد الدرندلي نائب الرئيس.

والأعضاء كل من حازم إمام ومحمد أبو الوفا ومحمد بركات وحلمي مشهور وإيهاب الكومي وعامر حسين ودينا الرافعي.

ولم يعلن الترشح لمنصب رئيس اتحاد الكرة حتى الآن سوى أحمد مجاهد الرئيس السابق للجنة المكلفة لإدارة الاتحاد.

بينما أعلن عفت السادات رئيس الاتحاد السكندري السابق ترشحه لاتحاد الكرة عبر FilGoal.com.

وسبق للسادات تولي رئاسة الاتحاد السكندري في عام 2011 وقدم استقالته بعد عامين.

ويتولى مجلس الإدارة الحالي لاتحاد الكرة برئاسة جمال علام، المسؤولية منذ عام 2022.