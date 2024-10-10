بقيادة باولو وتمساح.. قائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية في أمم إفريقيا 2024

أعلن مصطفى لطفي المدير الفني لـ منتخب مصر للكرة الشاطئية قائمته النهائية المشاركة في أمم إفريقيا.

وتستضيف مصر البطولة في الفترة من 19 وحتى 25 أكتوبر الجاري.

وضمت القائمة 15 لاعبا على رأسهم الثنائي المخضرم حسام سلامة "باولو" وأحمد تمساح المنضم حديثا لصفوف كاسكادا في الدرجة الثالثة.

ولا يعد باولو غريبا على منتخب كرة القدم الشاطئية إذ شارك من قبل في كأس العالم الماضية.

فيما ينضم تمساح لأول مرة لقائمة منتخب مصر للكرة الشاطئية في بطولة كبيرة.

وضمت قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد السيد - إبراهيم حسن - أحمد حمدي.

اللاعبون: مصطفى أحمد - حسان محمد - أحمد الشحات - مصطفى علي "صاصا" - هيثم عاطف – حسام سلامة "باولو" - عبد الرحمن حسن الشافعي - محمد عبد النبي "لوحه" - أحمد سليمان "إيشا" - إسماعيل بهجت - أحمد تمساح - محمود عماد "أوتي".

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى مع منتخبات المغرب وغانا وتنزانيا.

15 لاعبا في قائمة منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بكأس الأمم الأفريقية اختار مصطفى لطفي المدير الفني لمنتخب مصر لكرة القدم الشاطئية قائمة تضم 15 لاعبا لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر في الفترة من 19 إلى 26 اكتوبر الحالي. وتضم القائمة فى حراسة المرمى كلا من… pic.twitter.com/kWpbpEtcYh — EFA.eg (@EFA) October 10, 2024

وتستضيف مصر البطولة في مديتة الغردقة وللمرة الثانية بعد نسخة 2018 التي أقيمت في شرم الشيخ.

ولم يحقق منتخب مصر اللقب من قبل. واكتفى بوصافة النسخة الماضية بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

فيما احتل المركز الثالث في 4 مناسبات.

ويتأهل البطل والوصيف لنهائيات كأس العالم للكرة الشاطئية والتي ستقام في سيشل في مايو 2025.