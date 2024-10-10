الرياضية: نيمار لن يلحق بمواجهة العين الإماراتي

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 14:49

كتب : FilGoal

نيمار - الهلال

ذكرت جريدة الرياضية السعودية أن البرازيلي نيمار نجم الهلال لن يكون جاهزا لدخول قائمة الفريق أمام العين الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة

ويصطدم الهلال بالعين في الإمارات يوم 21 أكتوبر الجاري في مباراة مرتقبة.

وأوضح التقرير أن نيمار خرج من القائمة التي ستواجه العين لعدم اكتمال جاهزيته البدنية.

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وأضاف التقرير أن البرازيلي ريكاردو روزا، المعد البدني والتأهيلي الخاص بنجم برشلونة السابق، لن يمنحه الضوء الأخضر للالتحاق بالتدريبات الجماعية، حتى ينهي اللاعب تأهيله بشكل كامل.

وتعرض نيمار لقطع في الرباط الصليبي للركبة، خلال مواجهة منتخب بلاده أمام الأوروجواي في تصفيات كأس العالم يوم 19 أكتوبر 2023.

وخضع اللاعب في 2 نوفمبر الماضي لعملية جراحية في ركبته اليسرى.

وأدرج البرتغالي جورجي جيسوس، مدرب الفريق، اسم نيمار ضمن القائمة الآسيوية التي تسمح بمشاركة اللاعبين الأجانب بشكل كامل بينما تم استبعاده عن الأسماء التي تشارك في الدوري السعودي، وحل بدلا منه مواطنه رينان لودي.

ورجحت التقارير أن تكون عودة النجم البرازيلي إلى قائمة الهلال المحلية في يناير المقبل مع فترة الانتقالات الشتوية.

نيمار الهلال العين
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