نقل لقاء إيران وقطر في تصفيات كأس العالم إلى الإمارات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة إيران وقطر ضمن تصفيات كأس العالم 2026 إلى دولة الإمارات.

ويلعب منتخب قطر ضد إيران يوم الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان صحفي: "أكد الاتحاد الٱسيوي لكرة القدم يوم الخميس أن مباراة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة يوم 15 أكتوبر 2024 بين إيران وقطر، سوف تقام على ملعب محايد في دولة الإمارت العربية المتحدة".

وأضاف البيان "جاء قرار إقامة المباراة في ملعب محايد بعد الأخذ الحريص بعين الاعتبار الوضع الأمني السائد، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والأطراف المعنية".

وأتم البيان "ستنطلق المباراة عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، في حين سيتم تحديث الملعب الذي تقام عليه المباراة عبر صفحة جدول المباريات بموقع الاتحاد الآسيوي".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض طلب إيران بتغيير مباراتي ذهاب وإياب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام المنتخب القطري.

وطالب الاتحاد الآسيوي، إيران بتحديد دولة أخرى لاستضافة المباراة المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب إيران يحتل الوصافة رفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

بينما يحتل المنتخب القطري المركز الخامس في المجموعة بنقطة واحدة.