نقل لقاء إيران وقطر في تصفيات كأس العالم إلى الإمارات

الخميس، 10 أكتوبر 2024 - 13:50

كتب : FilGoal

قطر ضد إيران

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل مباراة إيران وقطر ضمن تصفيات كأس العالم 2026 إلى دولة الإمارات.

ويلعب منتخب قطر ضد إيران يوم الثلاثاء ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وأفاد الاتحاد الآسيوي في بيان صحفي: "أكد الاتحاد الٱسيوي لكرة القدم يوم الخميس أن مباراة المجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 المقررة يوم 15 أكتوبر 2024 بين إيران وقطر، سوف تقام على ملعب محايد في دولة الإمارت العربية المتحدة".

أخبار متعلقة:
خبر في الجول - الزمالك يخاطب العربي القطري لإعادة 30 ألف دولار بسبب لاعب يد تايوان الكشف عن قائد منتخب إنجلترا في غياب هاري كين الشريعي يكشف سبب عدم انتقال كالوشا لـ الزمالك مدرب ستاد أبيدجان: الأهلي يمكنه أن يشارك في الدوري الفرنسي

وأضاف البيان "جاء قرار إقامة المباراة في ملعب محايد بعد الأخذ الحريص بعين الاعتبار الوضع الأمني السائد، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي لكرة القدم والأطراف المعنية".

وأتم البيان "ستنطلق المباراة عند الساعة 8 مساء بالتوقيت المحلي، في حين سيتم تحديث الملعب الذي تقام عليه المباراة عبر صفحة جدول المباريات بموقع الاتحاد الآسيوي".

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد رفض طلب إيران بتغيير مباراتي ذهاب وإياب التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام المنتخب القطري.

وطالب الاتحاد الآسيوي، إيران بتحديد دولة أخرى لاستضافة المباراة المقررة في الخامس عشر من الشهر الجاري.

يذكر أن منتخب إيران يحتل الوصافة رفقة أوزبكستان برصيد 6 نقاط من مباراتين.

بينما يحتل المنتخب القطري المركز الخامس في المجموعة بنقطة واحدة.

قطر إيران تصفيات كأس العالم الإمارات
نرشح لكم
تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم - الإمارات تنهي أزمة إيران وقطر الأهلي يكشف التفاصيل الكاملة لترتيبات مواجهة العين في إنتركونتيننتال إيندو: الخسارة ليست في قاموسنا.. وحزين من أجل فهد المولد تصفيات كأس العالم - مانشيني مهدد بفقدان هداف السعودية أمام اليابان نقل مباراة الاستقلال والنصر من إيران لملعب محايد إيران ترفض نقل مباراة قطر في تصفيات كأس العالم.. وتوافق على هذا المقترح قناة جديدة تعلن إذاعة مواجهة الأهلي ضد العين في كأس إنتركونتينينتال
أخر الأخبار
مزراوي يخضع لعملية جراحية في القلب 5 دقيقة | الكرة الأوروبية
تشكيل فلسطين - وسام أبو علي أساسي أمام العراق في تصفيات كأس العالم 25 دقيقة | الوطن العربي
تشكيل السعودية - مدافع روما وسالم الدوسري أساسيان أمام اليابان في تصفيات كأس العالم 57 دقيقة | سعودي في الجول
وكيل بنتايك: نكذب إيجابية عينة المنشطات وسنتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجي الشائعة ساعة | الكرة المصرية
في غياب سون.. كوريا الجنوبية تلحق بـ الأردن الهزيمة الأولى في تصفيات كأس العالم ساعة | الوطن العربي
الدرجة الثانية ب .. 3 انتصارات في 9 مباريات ساعة | القسم الثاني
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يتوصل لاتفاق مع المصري لضم حسين السيد ساعة | الكرة المصرية
حسام حسن: لن يتقدم الدوري المصري إلا بالتخلص من القديم.. لا تعيدوا هؤلاء مرة أخرى 2 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أجندة أبطال إفريقيا - مواعيد وترتيب مباريات الأهلي وبيراميدز في المجموعات 2 خبر في الجول - لاعب ليفربول السابق يخضع للاختبار في الزمالك 3 قرعة الكونفدرالية - الزمالك والمصري وعملاق نيجيريا في مجموعة واحدة 4 الأهلي يعلن عرض قندوسي للبيع وإعادة هيكلة إدارة التعاقدات